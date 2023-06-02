Следы от "хлопка" в небе виднелись в окрестностях города. Видео распространили в российских телеграмм-каналах. 24 Канал.

Кстати говоря В Белгороде раздался мощный взрыв: поднялся черный дым, много раненых

Россияне паникуют

Взрывы раздались после полуночи. Россияне сразу в панике. Например, на одном из роликов мальчик спрашивает у мамы, скоро ли они будут уезжать из города.

Мама, я боюсь. Может уже будем уезжать скоро,

– спросил паренек.

В этот момент его папа созерцает "хлопок" окно, показывая пальцем на следы.

Взрывы в Курске: видео

Непонятно, что произошло в Курске. Вероятно, кто-то снова неудачно покурил. Обнародовали даже доказательства.

В Курске происходит "что-то странное"

Также в сети распространили еще одно любопытное видео. Местный житель Курской области сообщил о неизвестных вооруженных людях в военной форме, якобы "проскочивших" перед его машиной накануне в лесу.

На видео действительно видно, что несколько мужчин с оружием и в камуфляже вроде бы проходят лесную дорогу. Правда, где именно был записан ролик и где сказать сложно. Это может быть и очередной фейк россиян. Хотя житель Курска уже успел пожаловаться, что местные власти молчат.

Неизвестные люди в Курске: видео