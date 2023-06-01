В результате взрыва есть пострадавшие. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.
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Что происходит в Белгороде
Как сообщают местные паблики, на Харгоре (район города) якобы упала бомба с какого-то истребителя или реактивного беспилотника. Предварительно, есть сообщения о пострадавших. В настоящее время информация проверяется. Улица Щорса перекрыта.
Очевидцы говорят, что сначала услышали свист, а потом звук взрыва. После – над городом взвился черный дым. На месте взрыва работают экстренные службы и "скорая".
По предварительным данным, 9 человек пострадали после взрыва в районе Харьковской горы в Белгороде. У большинства осколочные ранения.
РосСМИ отметили, что за сегодняшний день во время обстрелов Белгородской области было госпитализировано 11 человек. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Последствия взрыва в Белгороде / фото росСМИ
Версия пропагандистов
Позже белгородский губернатор подтвердил информацию о взрыве и сообщил якобы о двух пострадавших.
Один мужчина с подозрением на сотрясение мозга бригадой скорой помощи доставляется в городскую больницу. Второй мужчина с легкими ушибами от госпитализации отказался,
– пожаловался Вячеслав Гладков.
Он добавил, что в городе "произошел взрыв неизвестного устройства". По предварительным данным, якобы беспилотник упал на проезжую часть.
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Белгородщина под обстрелами: что известно
- В Шебекино на Белгородщине продолжаются постоянные обстрелы и все в огне. Российский добровольческий корпус заявил, что их бойцы ведут бой в городе.
- В Шебекино 1 июня загорелся завод "Монокристалл". Сообщается, что на предприятии находились армейские топливозаправщики.
- К тому же в Шебекино вспыхнул пятиэтажный дом. Пропагандисты говорят, что это произошло якобы после попадания снаряда.
- 31 мая в Шебекино раздалось много взрывов. Говорили, что за минувшие сутки якобы повредили или уничтожили 72 автомобиля, 37 многоквартирных домов, 471 квартиру и 29 частных домов.
- Также ряд улиц обстреляли 20 снарядами "Градов". В результате повреждения получила инфраструктура, а 4 человека пострадали.
- Кстати, 24 Канал подробнее рассказал, где находится Шебекино и показал на карте.