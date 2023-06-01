Пропагандисты жалуются, что в городе есть попадание снарядов. 24 Канал подробнее расскажет, где находится Шебекино и покажет на карте.

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Где находится Шебекино

Шебекино – это город в Шебекинском районе Белгородской области в России. Оно расположено на реке Нежеголь, в 7 километрах от ее устья и в 7 километрах от границы с Украиной.

В городе действует автомобильный пункт контроля через государственную границу с Украиной Плетеновка – Шебекино, а также железнодорожный пункт контроля через государственную границу с Украиной Волчанск – Нежеголь.

1 июня проходят активные бои в городе. Местные жители пытаются бежать из Шебекино.

Карта, где расположен город Шебекино

Активные бои и обстрел Шебекино: все, что известно