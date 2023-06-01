Пропагандисти бідкаються, що у місті є влучання снарядів. 24 Канал детальніше розповість, де розташоване Шебекіно та покаже на карті.

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Де розташоване Шебекіно

Шебекіно – це місто у Шебекінському районі Бєлгородської області, що на Росії. Воно розташоване на річці Нежеголь, за 7 кілометрів від її гирла та за 7 кілометрів від кордону з Україною.

У місті діє автомобільний пункт контролю через державний кордон з Україною Плетенівка – Шебекіно, а також залізничний пункт контролю через державний кордон з Україною Вовчанськ – Нежеголь.

1 червня відбуваються активні бої у місті. Місцеві мешканці намагаються втікати з Шебекіно.

Карта, де розташоване місто Шебекіно

Активні бої та обстріл Шебекіно: все, що відомо