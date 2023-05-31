Этот завод располагается в многострадальном Шебекино. Об этом сообщили российские телеграм-каналы и СМИ, ссылаясь, в частности, на заявление губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пишет 24 Канал.

Интересно Нервы сдают: Скабееву в эфире разорвало из-за "хлопка" в Шебекино

Причиной взрыва называют ракетную атаку

Российские медиа сообщают, что завод якобы попал под ракетную атаку, из-за чего на предприятии видели "вспышку". Вероятно, ее причиной стало то, что при обстреле была повреждена линия электропередач. Поэтому, отметим, в некоторых районах города наблюдаются перебои со светом.

По словам губернатора области, в результате попадания возник также пожар. Более того, местные жители заявили, что услышали громкие взрывы, после которых в небе появился столб дыма. Он виден из разных уголков города.

Над Шебекино поднимается столб дыма: видео

Ситуация в Шебекино лучше не становится. Идет обстрел Шебекино, на одном из промышленных предприятий есть очаг возгорания,

– заявил губернатор.

Некоторые телеграм-каналы со ссылкой на СМИ уточняют, что на самом деле завод "Премиксов №1" обстреляли из РСЗО "Град". Причем этот обстрел в городе якобы третий за сутки.

Информация о пострадавших отличается

Как сообщили местные СМИ, на место очередного расцвета "хлопка" срочно выехали спасатели. Несмотря на то, что заявили о якобы ракетном обстреле и существенном пожаре, официальной информации о пострадавших нет.

Однако заметим, что в некоторых российских телеграм-каналах таки раскопали информации больше. Так, по неподтвержденной информации, в результате удара могли пострадать два человека.

Не первый обстрел в сутки