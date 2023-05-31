Этот завод располагается в многострадальном Шебекино. Об этом сообщили российские телеграм-каналы и СМИ, ссылаясь, в частности, на заявление губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пишет 24 Канал.
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Причиной взрыва называют ракетную атаку
Российские медиа сообщают, что завод якобы попал под ракетную атаку, из-за чего на предприятии видели "вспышку". Вероятно, ее причиной стало то, что при обстреле была повреждена линия электропередач. Поэтому, отметим, в некоторых районах города наблюдаются перебои со светом.
По словам губернатора области, в результате попадания возник также пожар. Более того, местные жители заявили, что услышали громкие взрывы, после которых в небе появился столб дыма. Он виден из разных уголков города.
Над Шебекино поднимается столб дыма: видео
Ситуация в Шебекино лучше не становится. Идет обстрел Шебекино, на одном из промышленных предприятий есть очаг возгорания,
– заявил губернатор.
Некоторые телеграм-каналы со ссылкой на СМИ уточняют, что на самом деле завод "Премиксов №1" обстреляли из РСЗО "Град". Причем этот обстрел в городе якобы третий за сутки.
Информация о пострадавших отличается
Как сообщили местные СМИ, на место очередного расцвета "хлопка" срочно выехали спасатели. Несмотря на то, что заявили о якобы ракетном обстреле и существенном пожаре, официальной информации о пострадавших нет.
Однако заметим, что в некоторых российских телеграм-каналах таки раскопали информации больше. Так, по неподтвержденной информации, в результате удара могли пострадать два человека.
Не первый обстрел в сутки
- В телеграм-каналах России также уточнили, что этот обстрел был не первым 31 мая. По их данным, за последние сутки в Шебекино якобы были повреждены или уничтожены 72 автомобиля, 37 многоквартирных домов, 471 квартира и 29 частных домов.
- Так, в ночь на среду, около 3 часов, на ряд улиц якобы прилетело около 20 снарядов РСЗО "Град". В результате была повреждена инфраструктура, а четыре человека пострадали.
- Конечно, крайней традиционно назвали Украину. Однако стоит заметить, что Украина не берет пример с террористов и не наносит ударов по территории России, более того, по жилым домам.
- Кстати, предварительные обстрелы города были тоже недавно. Так, 29 мая прогремели взрывы, которые местные жители назвали сильнейшим обстрелом с начала так называемой СВО.
- Очевидно, россиянам не очень нравится как "спецоперация идет по плану", поэтому они запустили флешмоб в соцсетях. В его рамках призывают СМИ и власти обратить внимание якобы на "постоянные обстрелы".