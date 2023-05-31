Флешмоб начали распространять в российских соцсетях, в том числе в разных телеграм-каналах. Жители Шебекино жалуются, что о них якобы забыли и вычеркнули из карты России, сообщает 24 Канал.
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"Шебекино – это Россия"
Россияне начали в сети скулить, что город якобы ежедневно страдает от обстрелов, а власти никак не реагируют. Потому местные стали призывать присоединиться к флешмобу под названием "Шебекино – это Россия". Интересно, что даже в своих требованиях россияне противоречат сами себе. Сначала они заявили, что "упрекают федеральные каналы, потому что они вспоминают город лишь минуту за выпуск новостей". Кроме того, жалуются, что даже СМИ Белгородской области о них забыли, лишь иногда публикуют заявления губернатора.
Позже в сети начали оправдываться, что никаких "нареканий" на власть нет, а стремятся лишь привлечь внимание в информационном поле. Вместе с тем, россияне жалуются, что из Шебекино производят "серую зону", а у местных создается впечатление, что якобы город "вычеркнули из карты России".
Помогите нам информационно, помогите нам показать, что мы здесь, что мы крепимся и поминутно находимся под обстрелом. Из нас хотят сделать серую зону, запугать и выгнать из своей земли!
– жалуются жители Шебекино в сети.
Пример постеров, распространяющих россияне / фото из соцсетей
Ситуация в Шебекино: последние новости
- Местные жители периодически сообщают о якобы "обстрелах" и "хлопке" в Шебекино. К слову, 27 мая в городе было особенно "горячо". В сети заявляли, что взрывы прогремели на территории одного из предприятий, после чего часть города осталась без света.
- О мощных взрывах заявляли местные и 29 мая. По сообщению в сети, это был сильнейший обстрел от начала так называемой "СВО". В результате "цветения хлопка" часть жителей остались без электроэнергии, а в промзоне возник масштабный пожар.
- После того как в сети начали постоянно обсуждать ситуацию в Белгородской области, пропагандисты запретили упоминать о Шебекино. Администраторы пабликов сначала начали удалять комментарии по вопросам ситуации в городе. Затем они установили фильтр на название города. Теперь комментарии со словом "Шебекино" автоматически удаляются.
- Из-за постоянного "хлопка" у Шебекино у главной кремлевской пропагандистки Скабеевой произошла настоящая истерика. Она начала жаловаться и скулить, что Белгородскую область вроде бы постоянно обстреливают, однако не смогла вспомнить названия города. Пропагандисты называли его "Шемякино" и "Шмекино", однако вспомнить название "Шебекино" им так и не удалось.
- После того как Российский добровольческий корпус и легион "Свобода России" начал операцию по "освобождению Белгородщины", один из кремлевских пропагандистов предложил создать в регионе буферную зону. По его словам, это вынужденный шаг.