Один из главных пропагандистских СМИ государства-террориста включил жесткую модерацию. Об этом пишут вражеские ресурсы, передает 24 Канал.

Читайте также Абсолютно поражены, – депутат из США рассказал, как Запад отреагировал на "освобождение" Белгорода

Что именно сделал "Первый канал"

Российское медиа начало "воевать" с пользователями соцсети "ВКонтакте". Администраторы паблика сначала начали удалять комментарии по вопросам о ситуации в городе. Затем они установили фильтр на название города. Теперь комментарии со словом Шебекино автоматически удаляются.

Однако сообщество не растерялось. Пользователи устроили рейд на паблик и начали извращать название населенного пункта, заменять буквы другими символами и совершать ошибки.



Россияне ломают фильтр / Скриншот соцсети

Напомним, что социальная сеть "ВКонтакте", также известная как VK, запрещена в Украине. СНБО заблокировал ее на территории нашего государства в 2017 году в рамках антироссийских санкций.

Почему пропагандисты так ведут себя

Российские СМИ начали игнорировать тему обстрелов в Шебекино. Вероятно, они получали соответствующее указание на цензуру от своей власти.

Однако неудачная попытка с модерацией вызвала обратный эффект. Пропагандисты государства-террориста привлекли дополнительное внимание к инфоповоду и спровоцировали интернет-пользователей. Теперь они спамят в пабликах и пытаются обойти фильтр разными способами.



Жители России жалуются на цензуру / Скриншот соцсети

Подробнее об обстрелах Шебекино