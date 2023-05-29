Один з головних пропагандистських ЗМІ держави-терориста увімкнув жорстку модерацію. Про це пишуть ворожі ресурси, передає 24 Канал.
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Що саме зробив "Первый канал"
Російське медіа почало "воювати" з користувачами соцмережі "ВКонтакті". Адміністратори пабліку спочатку почали видаляти коментарі з питаннями щодо ситуації у місті. А потім вони встановили фільтр на назву міста. Відтепер коментарі зі словом Шебекіно автоматично видаляються.
Однак спільнота не розгубилася. Користувачі влаштували рейд на паблік й почали перекручувати назву населеного пункту, замінювати букви іншими символами та робити помилки.
Росіяни ламають фільтр / Скриншот соцмережі
Чому пропагандисти так поводять себе
Російські ЗМІ почали ігнорувати тему обстрілів у Шебекіно. Ймовірно вони отримували відповідну вказівку на цензуру від своєї влади.
Однак невдала спроба з модерацією викликала зворотний ефект. Пропагандисти держави-терориста лише привернули додаткову увагу до інфоприводу та спровокували інтернет-користувачів. Тепер вони спамлять у пабліках та намагаються обійти фільтр у різний спосіб.
Жителі Росії жаліються на цензуру / Скриншот соцмережі
Детальніше про обстріли Шебекіно
- Цього місяця про вибухи у Шебекіно заявив губернатор Бєлгородщини В'ячеслав Гладков 8 травня. Місто розташоване близько до кордону Росії з Україною.
- Другого разу "бавовна" завітала у гості до жителів Шебекіно 27 травня. В той день частина району залишилася без світла. Також на одному з підприємств сталася пожежа.
- А через 2 дні, 29 травня, місцеві жителі заявили про найсильніший обстріл від початку повномасштабного вторгнення окупантів. Російські телеграм-канали поширили відео з місць прильотів.