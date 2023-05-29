Один з головних пропагандистських ЗМІ держави-терориста увімкнув жорстку модерацію. Про це пишуть ворожі ресурси, передає 24 Канал.

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Що саме зробив "Первый канал"

Російське медіа почало "воювати" з користувачами соцмережі "ВКонтакті". Адміністратори пабліку спочатку почали видаляти коментарі з питаннями щодо ситуації у місті. А потім вони встановили фільтр на назву міста. Відтепер коментарі зі словом Шебекіно автоматично видаляються.

Однак спільнота не розгубилася. Користувачі влаштували рейд на паблік й почали перекручувати назву населеного пункту, замінювати букви іншими символами та робити помилки.



Росіяни ламають фільтр / Скриншот соцмережі

Нагадаємо, що соціальна мережа "ВКонтакті", також відома як VK, заборонена в Україні. РНБО заблокувала її на території нашої держави у 2017 році в рамках антиросійських санкцій.

Чому пропагандисти так поводять себе

Російські ЗМІ почали ігнорувати тему обстрілів у Шебекіно. Ймовірно вони отримували відповідну вказівку на цензуру від своєї влади.

Однак невдала спроба з модерацією викликала зворотний ефект. Пропагандисти держави-терориста лише привернули додаткову увагу до інфоприводу та спровокували інтернет-користувачів. Тепер вони спамлять у пабліках та намагаються обійти фільтр у різний спосіб.



Жителі Росії жаліються на цензуру / Скриншот соцмережі

Детальніше про обстріли Шебекіно