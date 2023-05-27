Местные власти заявили о погибшем и пострадавших и традиционно обвинили Украину. 24 Канал рассказывает о происходящем на Белгородщине.

Обратите внимание Во временно оккупированном Мариуполе раздались взрывы: в городе виден дым со стороны вокзала

Минус российский завод

Российские СМИ сообщают, что в Шебекино загорелся завод "Химтек". Говорят, что дважды в одну реку не войдешь, но дважды может загореться один и тот же российский завод, потому что "Химтек" уже горел в октябре прошлого года.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате пожара погиб охранник предприятия. Также 3 человека получили травмы, 2 из них госпитализировали.

"Хлопок" в Шебекино: смотрите видео

Тем временем в Графовке, в 12 километрах от границы с Украиной, что-то случилось с электроподстанцией – там прозвучала серия взрывов. В результате ряд населенных пунктов остались без света.

Взрывы на электроподстанции в Белгородской области: смотрите видео

Гладков решил забыть позорный для него и кремлевского руководства рейд РДК и "Свободы России" в Белгородскую область – это единственное объяснение того, почему губернатор называет тяжелым днем для региона пожар на фабрике и взрывы на подстанции.

По словам Гладкова, пострадали два предприятия, однако со вторым – непонятно.

Между тем жители области в комментариях свирепствуют и требуют эвакуации и действий от российских властей, потому что, мол, их "обстреливают каждый день".

Жители Белгородщины свирепствуют / Скриншоты

Взрывной день для россиян: главное