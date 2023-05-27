Взрывы в Никольском и Мариуполе раздались около 16:03. Пропагандисты сразу начали сообщать о работе печально известной российской ПВО.

Обратите внимание В Бердянске уже второй "хлопок" за день: есть много ликвидированных оккупантов

Какая ситуация в Мариуполе

По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, в городе прогремели по меньшей мере 3 взрыва, 1 из которых – результат работы вражеской противовоздушной обороны со стороны Никольского.

Однако со стороны железнодорожного вокзала города виден дым. Что именно там случилось – пока неизвестно.

Последствия взрывов в Мариуполе: смотрите видео

Между тем, пропагандистам никто не верит. В качестве примера Петр Андрющенко опубликовал скриншот одного из местных чатов оккупантов.

Реакция мариупольцев на сообщения пропагандистов / Скриншот из телеграма Петра Андрющенко

"Горячий день" для оккупантов в Бердянске

Каждый день становится все труднее для оккупантов на временно захваченных территориях, ведь "хлопок" находит их всюду. К примеру, 27 мая стал взрывным днем для россиян.

Сначала утром в Новопетровке прогремели мощные взрывы, которые услышали даже в Бердянске. На фото отчетливо виден столб серого дыма, поднимающийся в небо. Над местом пожара сразу начала кружиться вражеская авиация.

Впоследствии разведывательно-аналитическая платформа "Военный оракул" сообщила, что наши защитники поразили вражеские позиции на территории полигона за городом. Там оккупанты проводили обучение и хранили свою технику.

Днем снова раздались взрывы в районе "Азовкабеля". Произошло попадание на территорию завода. В Бердянской ГВА отметили, что в результате попадания по россиянам есть много ликвидированных оккупантов.