Вибухи в Нікольському та Маріуполі пролунали близько 16:03. Пропагандисти одразу почали повідомляти про роботу сумнозвісної російської ППО.

Зверніть увагу У Бердянську вже друга "бавовна" за день: є багато ліквідованих окупантів

Яка ситуація в Маріуполі

За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, у місті пролунали щонайменше 3 вибухи, 1 із яких – результат роботи ворожої протиповітряної оборони зі сторони Нікольського.

Однак зі сторони залізничного вокзалу міста видно дим. Що саме там трапилося – поки невідомо.

Наслідки вибухів у Маріуполі: дивіться відео

Тимчасом пропагандистам ніхто не вірить. Як приклад, Петро Андрющенко опублікував скриншот з одного з місцевих чатів окупантів.

Реакція маріупольців на повідомлення пропагандистів / Скриншот з телеграму Петра Андрющенка

"Гарячий день" для окупантів у Бердянську

Кожен день стає все важчим для окупантів на тимчасово захоплених територіях, адже "бавовна" знаходить їх усюди. Наприклад, 27 травня став вибуховим днем для росіян.

Спершу вранці у Новопетрівці пролунали потужні вибухи, які почули навіть у Бердянську. На фото чітко видно стовп сірого диму, який підіймається в небо. Над місцем пожежі одразу почала кружляти ворожа авіація.

Згодом розвідувально-аналітична платформа "Військовий віщун" повідомила, що наші захисники уразили ворожі позиції на території полігону за містом. Там окупанти проводили навчання та зберігали свою техніку.

Удень знову пролунали вибухи в районі "Азовкабеля". Відбулося влучання на територію заводу. У Бердянській МВА відзначили, що унаслідок влучання по росіянах є багато ліквідованих окупантів.