Пропагандисты Кремля снова публично оконфузились. Это произошло во время эфира на российских телеканалах, передает 24 Канал.
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Что сказали приглашенные "эксперты"
В ходе обсуждения российско-украинской войны один из пропагандистов не смог правильно произнести название города Шебекино Белгородской области. Он начал говорить о ситуации под Белгородом и вдруг сказал об "интенсивных обстрелах Шемякино".
Другой "эксперт" попытался его тактично поправить. Но он тоже ошибся и сказал "Шмекино". Гость с ним согласился и тем самым доказал, что он не подозревает, о чем сам же рассказывает.
Пропагандисты Кремля не могут произнести название города Шебекино: видео
Другие конфузы русской пропаганды
- Сама Ольга Скабеева не так давно тоже в очередной раз оконфузилась. Прокремлевская ведущая поначалу сильно возмутилась из-за того, что западные страны "нарушают договоренности" и помогают Украине в войне, которую Россия сама начала. А потом она потеряла самообладание и начала сама себе эмоционально противоречить.
- Недавно один из самых больших телевизионных каналов Кремля запретил интернет-пользователям оставлять комментарии о Шебекино в своем паблике. Однако это не сработало. Еще больше людей заинтересовались новостями и начали ломать фильтр.
- В мае российский пропагандист Сергей Карнаухов предложил создать в Белгородской области буферную зону. Кремлевский припешник даже придумал, как при этом "сохранить лицо" Владимиру Путину и России.