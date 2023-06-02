Сліди від "бавовни" в небі виднілись на околицях міста. Відео поширили в російських телеграм-каналах, передає 24 Канал.

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Росіяни панікують

Вибухи пролунали після опівночі. Росіяни одразу в паніку. Наприклад, на одному з роликів хлопчик питає в мами, чи скоро вони будуть їхати з міста.

Мама, я боюсь. Может уже будем уезжать скоро,

– запитав хлопчина.

У цей момент його тато споглядає "бавовну" вікно, показуючи пальцем на сліди.

Вибухи у Курську: відео

Незрозуміло, що сталось у Курську. Ймовірно, хтось знову невдало покурив. Оприлюднили навіть докази.

У Курську відбувається "щось дивне"

Також в мережі поширили ще одне цікаве відео. Місцевий житель Курської області повідомив про невідомих озброєних людей у військовій формі, які нібито "проскочили" перед його машиною напередодні у лісі.

На відео справді видно, що кілька чоловіків зі зброєю та начебто у камуфляжі перебігають лісову дорогу. Щоправда, де саме був записаний ролик та де – сказати складно. Це може бути і черговий фейк росіян. Хоча житель Курська вже стиг поскаржитись, що місцева влада мовчить.

Невідомі люди у Курську: відео