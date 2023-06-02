Такое заявление Гурулев сделал в программе пропагандиста Владимира Соловьева 31 мая. Соответствующее видео распространил украинский активист Сергей Стерненко.
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Российский генерал хочет бомбить Шебекино
Стерненко обнародовал отрывок из программы Соловьева, в которой Гурулев призвал начать бомбить Шебекино.
Ничего необычного. Просто российский генерал-депутат призывает бомбить город Шебекино, потому что это уже не Россия,
– написал активист.
В данном видео российский генерал заявил, что на обстрелы совсем не жалеют снарядов. Мол, он понимает, почему такое происходит – кто-то просто хочет перетащить часть сил и средств оккупантов в Россию, а именно на Белгородское направление.
"Я понимаю, где они концентрируют войска, где они пытаются что-то сделать. Им как-то надо отрабатывать", – заявил депутат госдумы, не уточняя, кто эти "они".
Несмотря на тревожные события на российской территории, Гурулев уверен, что захватчики еще в состоянии дать "мощный отпор". В то же время, они не могут пойти в масштабное наступление или проводить "оперативно-стратегические удары по рассечению и охвату целых областей". Генерал нашел удивительное решение проблем оккупантов – начать бить по Шебекино.
"Сегодня нужно точечно душить и долбить. Прямо, в том числе по Шебекино. Я думаю, там авиация разберется, в том числе планировочными бомбами. Так больше нельзя. Мы видим ситуацию, которая есть", – подчеркнул приспешник Путина.
В ответ Соловьев стал жаловаться, что Украина создает россиянам проблемы. По его мнению, в Белгородскую область вообще не нужно перебрасывать военных. Мол, местные "мужики" с оружием разберутся с российскими добровольческими формированиями.
Также, по словам пропагандиста, России после почти полутора лет безуспешных попыток нужно захватить Харьковскую "губернию". Следует заметить, что во времена, когда Харьковщина была губернией, в ее состав, среди прочего, входили земли Белгородской области, в том числе и сам Белгород.
Российский генерал призвал бомбить Шебекино: видео
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Бои в Белгородской области: коротко
- Бойцы легиона "Свобода России" и Российского добровольческого корпуса 1 июня заявили о "втором этапе" операции "освобождения" от кремлевского режима на Белгородщине. Они начали рейд у села Новая Таволжанка вблизи Шебекино.
- Оккупанты объявляли план "Крепость", однако он провалился. Российские добровольцы "накрыли" путинских правоохранителей с РСЗО "Град".
- РДК также опубликовал несколько видео с рейда на территории Белгородщины. На нем можно увидеть, как бойцы ехали на новой бронированной боевой машине.
- На следующий день российские добровольцы ударили по скоплению российской армии в Шебекино. На месте удара появился огромный столб черного дыма.