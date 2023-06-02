Об этом 24 Каналу рассказал политолог и журналист Константин Эггерт. По его словам, взрывы в Белгородской области и другие интересные события, происходящие в регионе, являются большим конфузом для диктатора Владимира Путина.
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Отсутствие реакции российских властей демонстрирует интересную вещь. Они банально не знают, что с этим делать.
Это – большой конфуз. Путин может награждать там орденом чиновника из Шебекино. Но это признак того, что они не понимают вообще, что делать в этой ситуации,
– заметил политолог.
К теме – смотрите разговор с Константином Эггертом на ютубе 24 Канала
Ядерное государство, оказывается, не может отразить такие атаки
Неоднократные рейды Русского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" показывают реальные проблемы тамошнего режима. Возникает множество вопросов.
К примеру, способна ли вообще Россия защищать свою территорию; реально ли может она гарантировать безопасность своих зомбированных "жителей"? Это действительно бьет по Путину.
Ядерное государство оказалось неспособным отразить несколько таких ударов. Это еще одна трещинка в репутации Путина,
– отметил политолог.
Ситуация в Белгородской области: коротко
- В течение мая и начале июня в Белгородской области проходит много интересных событий с участием Русского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России".
- Оккупантам реально "тревожно" из-за событий на Белгородщине. Недавно они обстреляли автомобиль "Рено", на котором ехали обычные гражданские женщины. Потом, конечно, российские власти нагло обвинили во всем Украину.
- Бойцы легиона "Свобода России" показали видео, на котором они поразили враждебную цель в Шебекино. Там было скопление российской армии. Однако пока неизвестно, какие точные потери были в оккупантов в результате точного удара добровольцев.