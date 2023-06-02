Об этом 24 Каналу рассказал политолог и журналист Константин Эггерт. По его словам, взрывы в Белгородской области и другие интересные события, происходящие в регионе, являются большим конфузом для диктатора Владимира Путина.

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Отсутствие реакции российских властей демонстрирует интересную вещь. Они банально не знают, что с этим делать.

Это – большой конфуз. Путин может награждать там орденом чиновника из Шебекино. Но это признак того, что они не понимают вообще, что делать в этой ситуации,

– заметил политолог.

К теме – смотрите разговор с Константином Эггертом на ютубе 24 Канала

Ядерное государство, оказывается, не может отразить такие атаки

Неоднократные рейды Русского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" показывают реальные проблемы тамошнего режима. Возникает множество вопросов.

К примеру, способна ли вообще Россия защищать свою территорию; реально ли может она гарантировать безопасность своих зомбированных "жителей"? Это действительно бьет по Путину.

Обратите внимание! В российском информационном пространстве сейчас "тревожно" из-за регулярных рейдов Русского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России". К такому выводу пришел американский Институт изучения войны.

Ядерное государство оказалось неспособным отразить несколько таких ударов. Это еще одна трещинка в репутации Путина,

– отметил политолог.

Ситуация в Белгородской области: коротко