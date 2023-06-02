В легионе подтвердили, что их движение по территории России продолжается, чтобы освободить страну от кремлевской диктатуры. Российские добровольцы отметили, что их страна обязательно будет свободной.

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Российские добровольцы поразили цель в Шебекино

В легионе "Свобода России" рассказали, что 2 июня российские добровольцы ударили по скоплению путинской армии в городе Шебекино. На месте удара появился огромный столб черного дыма.

Легион "Свобода России" ударил по скоплению оккупантов в Шебекино: смотрите видео

Сейчас точно неизвестно, сколько именно российских захватчиков получили ранения от точного выстрела. К тому же в легионе "Свобода России" не отметили, как именно и с помощью чего им удалось нанести удар по населенному пункту территории России.

Обратите внимание! Легион "Свобода России" – российский легион Вооруженных сил Украины, сформировавшийся в марте 2022 года для защиты нашей страны от российского вторжения. Он входит в Интернациональный легион Сил территориальной обороны Украины. Это формирование образовали из бывших военнослужащих России и Белоруссии, перешедших на сторону Украины.

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