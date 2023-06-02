У легіоні підтвердили, що їхній рух територією Росії триває, щоб звільнити країну від кремлівської диктатури. Російські добровольці зазначили, що їхня країна буде обов'язково вільною.

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Російські добровольці уразили ціль у Шебекіно

У легіоні "Свобода Росії" розповіли, що 2 червня російські добровольці вдарили по скупченню путінської армії у місті Шебекіно. На місці удару з'явився величезний стовп чорного диму.

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Наразі достеменно невідомо скільки саме російських загарбників дістали поранення від влучного пострілу. До того ж у легіоні "Свобода Росії" не зазначили, як саме і за допомогою чого їм вдалося завдати удару по населеному пункту території Росії.

Зверніть увагу! Легіон "Свобода Росії" – російський легіон Збройних сил України, що сформувався у березні 2022 року для захисту нашої країни від російського вторгнення. Він входить до Інтернаціонального легіону Сил територіальної оборони України. Це формування утворили з колишніх військовослужбовців Росії та Білорусі, що перейшли на сторону України.

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