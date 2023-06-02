Волонтер из Шебекино в эфире одного из пропагандистских каналов рассказал, что мародеры "выносят все, что могут". 24 Канал. Однако в лучших традициях российской поддержки его назвали дураком и провокатором.
Кстати говоря "Точно в цель": российские добровольцы ударили по скоплению вражеских войск в Шебекино
Разграбленные магазины
Однако на следующий день в сети появилось видео, которое доказывает слова мужчины. В местном паблике показали кадры с разбитыми дверями в магазин "Лариса". Видно, что их специально разбили, то есть это не следствие обстрелов. Местная жительница показывает магазин и жалуется на мародеров.
Дверь вышибли, представьте, эти мародеры. Это люди наши. Раньше здесь были охранники, а сейчас никого,
– говорит россиянка.
Хотя другие местные уверяют, мол, в городе все спокойно, потому что бои идут поблизости.
Бои на Белгородщине: что известно
- Легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус 1 июня заявили о "второй этап" операции на территории Белгородской области. Бойцы проводят рейд возле села Новая Таволжанка вблизи Шебекино.
- Россияне объявляли план "Фортеця", но он провалился. Российские добровольцы "накрыли" путинских правоохранителей с РСЗО "Град".
- РДК опубликовали несколько видео с рейда на территории Белгородщины. Они ехали на новой боевой бронированной машине.
- 2 июня русские добровольцы ударили по скоплению русской армии в Шебекино. На месте удара появился огромный столб черного дыма.