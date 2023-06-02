Волонтер зі Шебекіно в ефірі одного з пропагандистських каналів розповів, що мародери "виносять все, що можуть", інформує 24 Канал. Однак в кращих традиціях російської підтримки його назвали дурнем та провокатором.

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Розграбовані магазини

Однак наступного дня в мережі з'явилось відео, яке доводить слова чоловіка. У місцевому пабліку показали кадри з розбитими дверима до магазину "Лариса". Видно, що їх навмисно розбили, тобто це не наслідок обстрілів. Місцева жителька показує магазин та жаліється на мародерів.

Двері повибивали, уявіть, ці мародери. Це люди наші. Раніше тут були охоронці, а зараз нікого,

– каже росіянка.

Хоча інші місцеві запевняють, мовляв, у місті все спокійно, оскільки бої йдуть поблизу.

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