У мережі вже оприлюднили відео "хлопків" на Бєлгородщині. Про це з посиланням на росЗМІ пише 24 Канал.

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"Бавовняна" ніч на Бєлгородщині

Про вибухи у Бєлгородській області російські телеграм-канали почали писати близько о пів на 1 години ночі. Також оприлюднили відео, як щось летить, бахкає, далі спрацьовує сигналізація машин.

У Бєлгородській області знову гучно: дивіться відео

Момент "бавовни": дивіться відео

Згодом поскаржилися, що після "бавовни" в небі з'явилися якісь невідомі іскри. Вже незабаром заволали про нібито роботу ППО.

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"Іскри" над Бєлгородщиною: дивіться відео

Близько третьої години оприлюднили нове відео з району селища Разумне. Де шокований від вибухів росіянин не стримує емоцій. Він розказує про нібито падіння осколків. На фоні лунають бабахи.

Бабахи продовжуються: дивіться відео (обережно, ненормативна лексика, 18+)

Пізніше, вже після 4 години ранку у ворожих телеграм-каналах зазначили, що знову було гучно.

Зверніть увагу! Що саме сталося цієї ночі на Бєлгородщині, достеменно невідомо. Однак, Україна не атакує й не обстрілює території Росії. Зокрема, на цьому вже неодноразово наголошував Володимир Зеленський. Президент підкреслив: "Ми звільняємо нашу законну землю. Ми в цьому (атаках на території Росії – 24 Канал) не зацікавлені. У нас нема на це часу, сил та зайвої зброї".

Кремлівський генерал закликав бомбити Шебекіно

Напередодні депутат російської держдуми, генерал-лейтенант Андрєй Гурульов запропонував бомбити місто Шебекіно Бєлгородської області. Також він визнав, що загарбники ще в змозі дати "потужну відсіч". Водночас окупанти не можуть піти у масштабний наступ чи проводити "оперативно-стратегічні удари із розсічення та охоплення цілих областей".

Тож генерал знайшов дивовижне розв'язання проблем, – бити по Шебекіно."Думаю, там авіація розбереться, зокрема планувальними бомбами. Так більше не можна. Ми бачимо ситуацію, яка є", – заволав Гурульов.