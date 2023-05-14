Він заявив, що "нікуди не проникає". Тобто Зеленський заперечив "плани напасти на Росію". Про це український лідер заявив під час своєї конференції у Німеччині, інформує 24 Канал.

Важливо Не більше, ніж фантазії: Зеленський заперечив звинувачення про план захопити території Росії

Що каже Зеленський про нібито "плани напасти на Росію"

Що стосується проникнення, то я хочу сказати, що, коли хочу кудись приїхати, то офіціально їду і нікуди не проникаю,

– відповів на питання журналістів президент.

Що стосується атак територій Росії Зеленський впевнено заявив, що Україна не атакує ворожі території.

"Ми звільняємо нашу законну землю. Ми в цьому не зацікавлені. У нас нема на це часу, сил та зайвої зброї", – зазначив український лідер.

Зеленський наголосив, що зараз Україна зосереджена на підготовці до контрнаступальних дій щодо деокупації суто нашої території.

Зауважимо, що радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк вкотре нагадав, що це Росія розв’язала війну, і до того ж Україна може застосовувати будь-які засоби самозахисту.

А власне, що мають довести/змінити журналістські розслідування, у яких йдеться про обговорення керівництвом України різних способів захисту своєї території? Нічого… Нагадую: 1. Це Росія розв’язала війну. 2. Україна може застосовувати будь-які засоби самозахисту. 3. Світ змінився – страху перед Росією ніхто більше не має,

– написав у своїй соцмережі Подоляк.

Що відомо про "плани атакувати Росію"