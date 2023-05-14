Відповідна інформація з'явилася після витоку секретних даних Пентагону. Зеленський, відповідаючи на запитання, чи пропонував він окупувати частину Росії, відкинув оприлюднені документи та назвав їх "фантазією".

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Зеленський спростував "злиті" дані Пентагону

Водночас глава держави наголосив на тому, що Україна має право на самозахист, зокрема, з використанням нетрадиційної тактики.

Україна має повне право захищати себе, і ми це робимо. Україна нікого не окупувала, а навпаки. Коли стільки людей загинуло, коли є масові поховання, коли наших людей катують, я впевнений, що ми повинні використовувати будь-які хитрощі,

– заявив він.

Також президент відкинув інформацію з розвідданих про те, що Україна потребує далекобійних ракет, щоб завдати удару по території Росії. Зеленський сказав, що це не те, чим Україна розважається.

"Ніхто в нашій країні не віддавав наказів про наступальні дії або удари по російській території", – сказав він.

В адміністрації Байдена заявили, що Зеленський пообіцяв, що Україна не використовуватиме американську зброю для нанесення ударів по території Росії. Білий дім вважає, що цю обіцянку він виконав.

Також в адміністрації Байдена заявили, що перехоплені коментарі Зеленського не є причиною для відмови у наданні Україні ATACMS.

Про що мовиться у "злитих" даних

Відповідно до таємних документів, Зеленський нібито пропонував окупувати російські села для отримання важелів впливу на Москву, а також підірвати нафтопровід "Дружба". Це нафтопровід, який уникнув санкції з боку ЄС.

В одному з документів під грифом "цілком таємно" мовиться, що Зеленський запропонував "завдати ударів по Росії", одночасно перекинувши українські сухопутні війська на територію противника для "окупації невизначених російських прикордонних населених пунктів" з метою "надати Києву важелі впливу на переговори з Москвою".

Президент буцімто на окремій зустрічі з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним "висловив стурбованість" тим, що "Україна не має ракет дальнього радіуса дії, здатних досягти місць дислокації російських військ у Росії, і не має нічого, за допомогою чого можна було б їх атакувати".

На зустрічі з віцепрем'єром Юлією Свириденко Зеленський нібито запропонував Україні "підірвати" нафтопровід "Дружба", який постачає нафту до Угорщини.

Важливо. В Україні та США запевняють, що значна частина даних – неправдива. Зокрема, про це говорив міністр оборони Олексій Резніков. Глава ГУР МО Кирило Буданов заявляв, що витік даних був вигідний Росії. Однак, на його думку, ефект після зливу даних не був досягнутий.