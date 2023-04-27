Речник ВПС США повідомив, що вони відсторонили від виконання обов'язків командувача операції і командира загону 102-го розвідувального крила, де служив Тейшейра. ВПС не назвали командирів поіменно.

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Командирів, де служив Тейшейра, позбавили доступу до секретних даних

"Це означає, що як оперативний командир ескадрильї Нацгвардії штату, так і чинний адміністративний командир федеральних наказів відсторонені від виконання обов'язків до завершення розслідування, яке проводить Генеральний інспектор ВПС США", – сказав речник ВПС.

Він додав, що департамент ВПС тимчасово позбавив цих осіб доступу до засекречених систем та інформації.

The New York Times та AP інформують, що адвокати Департаменту юстиції у судових документах заявили, що Тейшейра неодноразово намагався перешкоджати федеральним слідчим і має "тривожну" історію расистських і насильницьких висловлювань.

За словами адвокатів, військовий може володіти інформацією, яка стала б "дуже цінною для ворожих держав", і мати доступ до секретних даних. Вони вимагають, щоб він залишався під вартою, бо є "серйозний ризик втечі".

Прокурори ставлять під сумнів психічний стан Тейшейри. Зокрема, у 2018 році його відсторонили від навчання в школі за "тривожні репліки про використання коктейлів Молотова та іншої зброї".

За словами прокурорів, він шукав в Інтернеті інформацію про масові розстріли.

Також прокурори стверджують, що військовий намагався знищити докази у справі. У четвер, 27 квітня, Тейшейра має з'явитися на слухання щодо його тримання під вартою.

Що відомо про затримання Тейшейри