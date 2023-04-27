Речник ВПС США повідомив, що вони відсторонили від виконання обов'язків командувача операції і командира загону 102-го розвідувального крила, де служив Тейшейра. ВПС не назвали командирів поіменно.
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Командирів, де служив Тейшейра, позбавили доступу до секретних даних
"Це означає, що як оперативний командир ескадрильї Нацгвардії штату, так і чинний адміністративний командир федеральних наказів відсторонені від виконання обов'язків до завершення розслідування, яке проводить Генеральний інспектор ВПС США", – сказав речник ВПС.
Він додав, що департамент ВПС тимчасово позбавив цих осіб доступу до засекречених систем та інформації.
The New York Times та AP інформують, що адвокати Департаменту юстиції у судових документах заявили, що Тейшейра неодноразово намагався перешкоджати федеральним слідчим і має "тривожну" історію расистських і насильницьких висловлювань.
За словами адвокатів, військовий може володіти інформацією, яка стала б "дуже цінною для ворожих держав", і мати доступ до секретних даних. Вони вимагають, щоб він залишався під вартою, бо є "серйозний ризик втечі".
Прокурори ставлять під сумнів психічний стан Тейшейри. Зокрема, у 2018 році його відсторонили від навчання в школі за "тривожні репліки про використання коктейлів Молотова та іншої зброї".
За словами прокурорів, він шукав в Інтернеті інформацію про масові розстріли.
Також прокурори стверджують, що військовий намагався знищити докази у справі. У четвер, 27 квітня, Тейшейра має з'явитися на слухання щодо його тримання під вартою.
Що відомо про затримання Тейшейри
- На початку квітня 2023 року стало відомо про великий витік секретних даних Пентагону. Цю справу називають найсерйознішим порушенням безпеки США з моменту появи на сайті WikiLeaks у 2010 році.
- У злитих даних, серед іншого, мовиться і про війну в Україні. Зокрема, про контрнаступ ЗСУ та військову допомогу. В Україні витік даних пов'язують з Росією і заявляють, що "злив" інформації грає тільки на руку Кремля.
- Водночас в Україні та США запевняють, що значна частина даних – неправдива.
- 21-річний Тейшейра був заарештований ФБР 13 квітня у своєму будинку в штаті Массачусетс і звинувачений у порушенні Закону про шпигунство.
- Прокурори стверджують, що він злив секретні документи групі геймерів через додаток для обміну повідомленнями Discord.
- За словами юристів, Тейшейрі можуть бути висунуті нові звинувачення після того, як будуть представлені додаткові докази. Обвинувальний вирок за законом про шпигунство передбачає до 10 років ув'язнення у федеральній в'язниці.