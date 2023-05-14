Соответствующая информация появилась после утечки секретных данных Пентагона. Зеленский, отвечая на вопрос, предлагал ли он оккупировать часть России, отверг обнародованные документы и назвал их "фантазией".

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Зеленский опроверг "слитые" данные Пентагона

В то же время глава государства отметил, что Украина имеет право на самозащиту, в частности, с использованием нетрадиционной тактики.

Украина имеет полное право защищать себя, и мы это делаем. Украина никого не оккупировала, а наоборот. Когда столько людей погибло, когда есть массовые захоронения, когда наших людей пытают, я уверен, что мы должны использовать любые хитрости,

– заявил он.

Также президент отверг информацию из разведданных о том, что Украина нуждается в дальнобойных ракетах, чтобы нанести удар по территории России. Зеленский сказал, что это не то, чем Украина развлекается.

"Никто в нашей стране не отдавал приказов о наступательных действиях или ударах по российской территории", – сказал он.

В администрации Байдена заявили, что Зеленский пообещал, что Украина не будет использовать американское оружие для нанесения ударов по территории России. Белый дом считает, что это обещание он выполнил.

Также в администрации Байдена заявили, что перехваченные комментарии Зеленского не являются причиной отказа в предоставлении Украине ATACMS.

О чем говорится в "слитых" данных

Согласно секретным документам, Зеленский якобы предлагал оккупировать российские села для получения рычагов влияния на Москву, а также взорвать нефтепровод "Дружба". Это нефтепровод, который избежал санкций со стороны ЕС.

В одном из документов под грифом "совершенно секретно" говорится, что Зеленский предложил "нанести удары по России", одновременно перебросив украинские сухопутные войска на территорию противника для "оккупации неопределенных российских пограничных населенных пунктов" с целью "оказать Киеву рычаги влияния на переговоры с Москвой".

Президент якобы на отдельной встрече с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным "выразил обеспокоенность" тем, что "у Украины нет ракет дальнего радиуса действия, способных достичь мест дислокации российских войск в России, и нет ничего, с помощью чего можно было бы их атаковать".

На встрече с вице-премьером Юлией Свириденко Зеленский якобы предложил Украине "взорвать" нефтепровод "Дружба", поставляющий нефть в Венгрию.

Важно. В Украине и США уверяют, что значительная часть данных – ложная. В частности, об этом говорил министр обороны Алексей Резников. Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявлял, что утечка данных была выгодна России. Однако, по его мнению, эффект после слива данных не был достигнут.