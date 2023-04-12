12 квітня Олексій Резніков повідомив, що "злиті документи" мають багато неправдивої інформації про ЗСУ та контрнаступ.
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Суміш правди та брехні: Резніков прокоментував "злив документів"
Міністр оборони сказав, що у поширених "злитих документах" є багато неправдивої інформації. А та, що відповідає дійсності, втратила свою актуальність.
Там дуже багато інформації, яка не відповідає дійсності… Інформація, яка відповідає дійсності, втратила свою актуальність. Тож це суміш правди та брехні,
– сказав Олексій Резніков.
Витік інформації організували росіяни
Резніков висловив упевненість в тому, що організаторами "зливу документів" є Росія та її союзники чи учні. Він переконаний, що сам витік документів був навмисною спробою посіяти розбрат між союзниками Києва.
Мета цієї роботи – знизити рівень довіри серед (наших) партнерів, особливо США та інших країн, і для мене це абсолютно очевидно і зрозуміло,
– сказав Резніков.
Пентагон та Мін'юст США намагаються знайти, хто злив секретні дані, тим часом українські сили продовжують готуватися до очікуваного контрнаступу. Деякі експерти з національної безпеки та офіційні особи США підозрюють, що джерело витоку може бути американським, але не відкидають причетності проросійських сил.
Елементи ІПСО: документи про Україну хтось навмисно змінив
- Варто зазначити, що "злиті" документи стосувалися не лише України, а й низки союзників США. У Пентагоні наголосили, що внаслідок зливу була оприлюднена "надзвичайно таємна та засекречена" інформація, і це дуже серйозний ризик для національної безпеки країни.
- Водночас там наголосили, що деякі з них були змінені невідомим автором перед публікацією. Це включає документ про втрати України у війні – хтось значно применшив втрати росіян та перебільшив українські.
- Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк вважає, що це блеф російської розвідки. Він переконаний, що так Кремль намагається зірвати контрнаступальні операції ЗСУ.
- Речник Головного управління розвідки Андрій Юсов зауважив, що "злив документів" про контрнаступ ЗСУ може бути ворожою ІПСО, щоб завадити контрнаступу та зірвати постачання допомоги від Заходу.
- Журналісти повідомляють, що "слід шпигуна" у Пентагоні вже знайшли. Також Міноборони США значно звузило коло осіб, які мають доступ до секретної інформації. Раніше таких було близько тисячі.