12 квітня Олексій Резніков повідомив, що "злиті документи" мають багато неправдивої інформації про ЗСУ та контрнаступ.

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Суміш правди та брехні: Резніков прокоментував "злив документів"

Міністр оборони сказав, що у поширених "злитих документах" є багато неправдивої інформації. А та, що відповідає дійсності, втратила свою актуальність.

Там дуже багато інформації, яка не відповідає дійсності… Інформація, яка відповідає дійсності, втратила свою актуальність. Тож це суміш правди та брехні,

– сказав Олексій Резніков.

Витік інформації організували росіяни

Резніков висловив упевненість в тому, що організаторами "зливу документів" є Росія та її союзники чи учні. Він переконаний, що сам витік документів був навмисною спробою посіяти розбрат між союзниками Києва.

Мета цієї роботи – знизити рівень довіри серед (наших) партнерів, особливо США та інших країн, і для мене це абсолютно очевидно і зрозуміло,

– сказав Резніков.

Пентагон та Мін'юст США намагаються знайти, хто злив секретні дані, тим часом українські сили продовжують готуватися до очікуваного контрнаступу. Деякі експерти з національної безпеки та офіційні особи США підозрюють, що джерело витоку може бути американським, але не відкидають причетності проросійських сил.

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