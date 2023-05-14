Он заявил, что "никуда не проникает". То есть Зеленский возразил "планы напасть на Россию". Об этом украинский лидер заявил во время своей конференции в Германии, информирует 24 Канал.
Важно Не более, чем фантазии: Зеленский отрицает обвинение о плане захватить территории России
Что говорит Зеленский о якобы "планах напасть на Россию"
Что касается проникновения, то я хочу сказать, что, когда хочу куда-то приехать, то официально еду и никуда не проникаю,
– ответил на вопросы журналистов президент.
Что касается атак территорий России, Зеленский уверенно заявил, что Украина не атакует вражеские территории.
"Мы освобождаем нашу законную землю. Мы в этом не заинтересованы. У нас нет на это времени, сил и лишнего оружия", – отметил украинский лидер.
Зеленский подчеркнул, что сейчас Украина сосредоточена на подготовке к контрнаступательным действиям по деоккупации чисто нашей территории.
Отметим, что советник главы Офиса Президента Михаил Подоялк в очередной раз напомнил, что Россия развязала войну, и к тому же Украина может применять любые средства самозащиты.
А собственно, что должны доказать/изменить журналистские расследования, в которых говорится об обсуждении руководством Украины разных способов защиты своей территории? Ничего… Напоминаю: 1. Это Россия развязала войну. 2. Украина может использовать любые средства самозащиты. 3. Мир изменился – страха перед Россией никто больше не имеет,
– написал в своей соцсети Подоляк.
Что известно о "планах атаковать Россию"
- В "слитых" данных Пентагона якобы сообщалось, что Зеленский "предлагал оккупировать российские села для получения рычагов влияния на Москву", а также "взорвать" нефтепровод "Дружба".
- В одном из документов говорится, что Зеленский предложил "нанести удары по России", одновременно перекинув украинские сухопутные войска на территорию противника для "оккупации неопределенных российских пограничных населенных пунктов" с целью "оказать Киеву рычаги влияния на переговоры с Москвой".
- Позже Зеленский отметил, что Украина имеет право на самозащиту, в частности, с использованием нетрадиционной тактики.
- Также президент отверг информацию из разведданных о том, что Украина нуждается в дальнобойных ракетах, чтобы нанести удар по территории России. Зеленский сказал, что это не то, чем Украина развлекается.
- Кстати, в администрации Байдена заявили, что Зеленский пообещал, что Украина не будет использовать американское оружие для нанесения ударов по территории России.