Пограничная зона в Белгородской области стремительно превращается в серую зону. Об этом написали на странице Российского добровольческого корпуса.
Кстати говоря Будет ли Путин защищать Белгородщину: политтехнолог допустил решение диктатора
Какова цель бойцов
В части Белгородской области можно наблюдать заброшенные дома и полное отсутствие местной администрации и представителей полиции.
Бойцы РДК снова выдвигаются на задание,
– написали в РДК.
Они добавили, что в этой внезапно образовавшейся серой зоне РДК пытается закрепиться, чтобы потом навести порядок.
Ситуация в Белгородской области
- Легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус уже заявили о "втором этапе" операции на территории Белгородской области. Они проводили рейды возле села Новая Таволжанка вблизи Шебекино.
- Россияне же объявляли план "Крепость", но он провалился. Российские добровольцы "накрыли" путинских правоохранителей с РСЗО "Град".
- 2 июня русские добровольцы ударили по скоплению русской армии в Шебекино. На месте удара появился огромный столб черного дыма.
- Кстати, местные жители подтверждают информацию о серой зоне. Они публиковали видео, где видны разбитые витрины магазинов. Это свидетельствует о мародерстве, потому местные жители стремительно уезжают.