В своем видеообращении они назвали время и место. Более того, согласились даже как "жест доброй воли" отдать российских пленных за возможность пообщаться с чиновником. Обо всем, что известно об этой ситуации, рассказал 24 Канал.

Достойно внимания "Освобождение" городов, контроль над частью региона: все, что происходит на Белгородщине

У Гладкова было время до 17:00

К губернатору Белгородщины обратились лично командир РДК и представитель легиона "Свобода России". Он заявил, что хочет пообщаться о ситуации в регионе, о будущем Белгородщины, а также о будущем самой России.

Среди тем также ненужная кровопролитная война в Украине, а также то, что вооруженный конфликт теперь продолжается и на территории Белгородской области.

Обсудить эти темы было предложено Гладкову в 17:00 по местному времени в стенах храма в Новой Таволжанке. При этом сами российские добровольцы отметили, что Гладкову ничего не угрожает, они заверили, что будут без оружия.

Однако чтобы переговоры могли состояться, чиновник Белгородской области должен был также соблюсти определенные условия. Прежде всего, он должен был приехать без оружия.

Приезжайте на машине скорой помощи лично, в сопровождении водителя без оружия. Я приду лично с представителем ЛСР (легион "Свобода России" – 24 Канал) и пленными. Совсем недавно вы получили орден мужества, так что проявите настоящее гражданское мужество!

– заявили добровольцы.

В РДК предложили губернатору Белгородской области переговоры: видео

Добровольцы готовы отдать двух пленных оккупантов: одного из них опознали родственники

Как отметили добровольцы, в ответ на разговор с губернатором они отдадут двоих военнопленных.

У вас есть возможность пообщаться без оружия и забрать домой двух граждан России, простых солдат, которых вы и ваше политическое руководство отправило на эту бойню. До встречи!

– говорилось в видеосообщении.

После публикации видео в сети одного из пленных опознала его бывшая жена Татьяна Федотова, о чем заявили российское СМИ. Речь идет об Алексее Беляеве, который оказался 48-летним жителем Кашина Тверской области.

По данным журналистов, в 2021 году пленный Беляев работал в локомотивном депо Бологовского подразделения Октябрьской дирекции филиала российской железной дороги, а до этого подрабатывал таксистом.

Как сообщили родственники россиянина, оккупант был военнослужащим по контракту и участвовал в так называемой "спецоперации" более полугода. В мае ему удалось уехать на две недели в отпуск, во время которых "он всеми способами пытался остаться дома". Однако руководство заставило его снова взять оружие в руки.

Где служил Беляев, родственники не знают. Как и не знают, был ли Алексей на территории Белгородской области.

Пригожин опередил Вячеслава Гладкова

После предложения российских добровольцев губернатор Белгородской области долго сохранял тишину. Этим воспользовался главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, который в медиапространстве вынырнул со своим предложением.

За 50 минут до назначенного времени встречи в своем телеграм-канале так называемый повар Путина обратился к лидеру РДК. Он заявил, что если Гладков так и не приедет за военнопленными, то готов отправить за ними своего высокопоставленного заместителя. Однако зачем добровольцам просто так отдавать пленных, он, конечно, не сообщил.

Более того, Пригожин заявил, что готов и сам приехать в назначенное место, однако с одним условием.

Если приедет к этому месту Владимир Александрович Зеленский, готов прибыть сам,

– заявил главарь ЧВК "Вагнера".

На упреки же о том, что с "террористами переговоров не ведут", Пригожин в очередной раз набросился на "министерство войны" страны-оккупантки. Он заявил, что именно оно должно было "уничтожать террористов в Украине", однако результатов этого он не видит.

А также отметил, что раз "террористы" сами готовы отдать военнопленных даром, то почему бы их не забрать. Очевидно, условия обмена Пригожин пропустил мимо своих ушей.

Более того, Пригожин начал делать вид, что ему якобы небезразличны сами пленные оккупанты, а не свои политические амбиции в России. Он заявил, что рано еще говорить о смерти пленных. Они ведь могут быть еще живыми и их могут ждать дома родные.

У кого-то должны быть яйца. У нас в стране проблема с яйцами. … Где Шойгу? Где Герасимов? Где куча переговорщиков? И поэтому тот, кто пойдет забирать пленных, он их не озолачивать собирается, территорию не отдавать и оружие не передавать. Он просто должен пойти и забрать этих ребят или погибнуть героем,

– пафосно заявил Пригожин.

Губернатор Белгородщины "проснулся" поздно

Только после бравады главы ЧВК, за шесть минут до времени, которое указали бойцы Российского добровольческого корпуса, проснулся и сам Вячеслав Гладков. Однако на фоне Пригожина он поджал хвост и записал абсурдное видео. В нем он заявил, что единственное, что его останавливает от переговоров с российскими добровольцами – это "наши пацаны, которые находятся в их руках". О том, что такой тезис противоречит неравнодушию к собственным соотечественникам, он, очевидно, даже не задумывался.

Более того, он трусливо заявил, что, вероятно, этих пленных уже убили. Однако чтобы как-то оправдать себя, назвал новые условия для переговоров.

Вздыхая, он заявил, что готов встретиться с российскими добровольцами в другом месте. По его условиям встреча должна была состояться на автомобильно-пропускном пункте "Шебекино" с 17:00 до 18:00 при условии, что пленники все еще живы. При этом он подчеркнул, что якобы "гарантирует безопасность".

Следует заметить, что, по мнению аналитиков, мнение Гладкова о смерти пленных на самом деле может быть анонсом будущих событий. Вероятно, российских пленных ликвидируют сами же российские военные.

Интересно, что в минутном видео губернатор Белгородщины сначала долго говорил не о пленных и переговорах, а описывал, какие "террористы" плохие. По привычным уже методичкам он заявил, что те являются негодяями, мерзавцами, убийцами и фашистами, которые убивают "стариков".

Гладков ответил на предложение РДК: видео

Где должны были состояться встречи: карты

Как говорилось в видеообращении российских добровольцев, встреча с Гладковым должна была состояться в храме Новой Таволжанки. Он расположен на улице Харьковской, 1. Расстояние от него до областного центра области составляет примерно 30 километров.

Кроме храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе есть и одноименная церковь, но бойцы РДК и "Свободы России" упоминали именно храм.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы на карте

Интересно, что, по данным местных, российская армия теряет контроль над Новой Таволжанкой. С окон они снимают видео передвижения русских добровольцев по улицам города.

Российские добровольцы в Новой Таволжанке: видео

В то же время Гладков предложил встретиться между 17:00 и 18:00 на автомобильно-пропускном пункте "Шебекино".

Где добровольцам предложил встретиться Гладков