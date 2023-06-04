Россия в очередной раз показала, насколько ей важны собственные люди, которых ради амбиций царя посылают насмерть. При возможности забрать из плена своих военных, единороссские власти в лице губернатора Гладкова испуганно отсиделись в уютных кабинетах.

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В дальнейшем партизаны будут говорить с более влиятельными людьми

Однако, очевидно, такая трусость гнилой власти у руля Белгородской области, которая "не нашла в себе мужества обменять свое драгоценное время на жизнь и свободу" пленных, не стала сюрпризом для российских партизан. Об этом они прямо заявили в новом видеообращении, записанном в ответ на игнорирование предложения переговоров.

Однако на этот раз рядом с командиром РДК и представителем легиона "Свобода России" находилось гораздо больше пленных страны-террористки.

Вот те самые "ваши пацаны", которых господин Гладков "убил" нашими руками в своем видео. Как вы успели заметить, за время моего отсутствия ваших пацанов в нашем плену стало гораздо больше,

– сказал командир РДК.

Также партизаны отреагировали и на ультиматумы Гладкова встретиться в другое время и в другом месте. Они отметили, что, во-первых, губернатор условий ставить им не будет, а во-вторых, и сами партизаны будут говорить со значительно более влиятельными людьми страны-оккупантки.

Вы, господин Гладков, условия нам больше не диктуете. Также хочу отметить, что раз губернатор не контролирует ситуацию в регионе, не знает, сколько пленных ваших пацанов находится в нашем плену, мы будем общаться с теми, кто принимает решение в Москве,

– отметили российские добровольцы.

Судьба пленных уже решена

Как подчеркнули также в телеграм-канале Русского добровольческого корпуса, то, что Гладков не явился забрать простых русских солдат, было предсказуемо. "Не хватило мужества кавалеру ордена "мужества"", – отметили партизаны. Поэтому в дальнейшем не российские власти будут решать судьбу пленных.

Также в видеообращении россияне отметили, что пленные ими оккупанты якобы не по своей воле взяли оружие в руки и отправились на фронт в Украину. Более того, надеются, что в ближайшее время "до них дойдет вся подлость и несправедливость развязанной Путиным войны".

Тогда, возможно, в ближайшее время они станут в наши ряды. Ряды тех, кто освободит Россию от путинской диктатуры,

– подчеркнул представитель легиона "Свобода России".

Однако что бы там ни думали пленные, их судьба уже решена. Они пополнят собой обменный фонд Украины, благодаря чему еще больше украинцев смогут вернуться домой.

Партизаны записали новое видеообращение: видео

Предложение российских партизан и реакция на нее: коротко