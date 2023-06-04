Росія вчергове показала, наскільки їй важливі власні люди, яких заради амбіцій царя посилають на смерть. При можливості забрати з полону своїх військових, єдиноросська влада в особі губернатора Гладкова злякано відсиділася у затишних кабінетах.

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Надалі партизани говоритимуть зі значно впливовішими людьми

Однак, вочевидь, таке боягузтво гнилої влади біля керма Бєлгородської області, яка "не знайшла у собі мужності обміняти свій дорогоцінний час на життя та волю" полонених, не стало сюрпризом для російських партизанів. Про це вони прямо заявили у новому відеозверненні, записаному у відповідь на ігнорування пропозиції переговорів.

Однак цього разу поруч з командиром РДК і представником легіону "Свобода Росії" перебувало значно більше полонених країни-терористки.

Ось ті самі "ваші пацани", яких пан Гладков "вбив" нашими руками у своєму відео. Як ви встигли зауважити, за час моєї відсутності ваших пацанів у нашому полоні стало значно більше,

– сказав командир РДК.

Також партизани відреагували й на ультиматуми Гладкова зустрітися в інший час та в іншому місці. Вони зазначили, що, по-перше, губернатор умов ставити їм не буде, а по-друге, й самі партизани говоритимуть зі значно впливовішими людьми країни-окупантки.

Ви, пане Гладков, умови нам більше не диктуєте. Також хочу зазначити, що раз губернатор не контролює ситуацію у регіоні, не знає, скільки полонених ваших пацанів знаходиться у нашому полоні, ми спілкуватимемося з тими, хто приймає рішення у Москві,

– зазначили російські добровольці.

Доля полонених уже вирішена

Як підкреслили також у телеграм-каналі Російського добровольчого корпусу, те, що Гладков не з'явився забрати простих російських солдатів, було передбачувано. "Забракло мужності кавалеру ордена "мужності", – зазначили партизани. Тож надалі не російській владі вирішувати долю полонених.

Також у відеозверненні росіяни зазначили, що полонені ними окупанти нібито не за своєю волею взяли зброю до рук та відправилися на фронт в Україну. Ба більше, сподіваються, що найближчим часом "до них дійде вся підлість і несправедливість розв'язаної Путіним війни".

Тоді, можливо, найближчим часом вони стануть до наших лав. Лави тих, хто звільнить Росію від путінської диктатури,

– підкреслив представник легіону "Свобода Росії".

Однак що б там не думали полонені, їхня доля уже вирішена. Вони поповнять собою обмінний фонд України, завдяки чому у майбутньому ще більше українців зможуть повернутися додому.

Партизани записали нове відеозвернення: відео