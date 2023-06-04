Добровольцы назначили Гладкову встречу в храме в населенном пункте Новая Таволжанка. Но "мужественный" губернатор испугался. Чтобы хоть как-то оправдаться для отвода глаз, он записал видео.

Обратите внимание РДК и Легион впервые использовали танки на территории России, – Bild

Конечно, началось обращение Гладкова с цитирования кремлевской методички. Вспоминая о РДК, недалекий губернатор попытался провести цепочку синонимов. Однако получилось очень скромно. Смог вспомнить только слова "подлецы, негодяи, убийцы, фашисты".

Кроме того, он сделал абсурдное заявление о ДРГ, которая якобы зашла на территорию Белгородской области и убивает "стариков". Россия так долго жила по принципу "потерь нет", но теперь Гладков вдруг заявил, что "хороним каждый день".

Гладков согласился на переговоры на своих условиях

Губернатор со скорбным выражением лица вспомнил пленных российских военных, которых ему предлагают забрать во время переговоров. Как оказалось, Гладков – пессимист, потому что уже заранее "хоронит" пленных, предполагая, что "наших пацанов, очевидно, убили".

Однако чтобы хоть как-то проявить себя в глазах белгородцев, Гладком, вздыхая, заявил, что согласен встретиться с добровольцами. Однако на своих условиях – на автомобильно-пропускном пункте "Шебекино". Гладков подчеркнул, что якобы "гарантирует безопасность". Но весь мир уже знает: когда российские власти "гарантируют безопасность", нужно готовиться к худшей из возможных атак.

Гладков отреагировал на предложение переговоров: смотрите видео

Аналитики уже предполагают, что слова Гладкова об убийстве пленных – анонс. Российские военные ликвидируют сами же русские военные.

К слову, родственники узнали одного из пленных военных на видео. Это – Алексей Биляев, ранее он приехал в Украину совершать геноцид.

Пригожинско-Гладковские дрязги

Командир РДК и представитель легиона "Свобода России" назначил Гладкову встречу.

Приезжайте на машине скорой помощи лично, в сопровождении водителя без оружия. Я приду лично с представителем ЛСР (легион "Свобода России – 24 Канал) и пленными. Совсем недавно вы получили орден мужества, так что проявите настоящее гражданское мужество!

– говорилось в сообщении.

Гладков в течении часов боялся отвечать. Его видео вышло только после того, как в дело вмешался Евгений Пригожин (вожак вагнеровцев). Он заявил, что если ответа от Гладкова не будет, готов прислать кого-то из своих террористов на встречу с РДК.

Российские оккупанты продолжают ссориться и истерикировать. Что ж, тараканы в банке продолжают пожирать сами себя.