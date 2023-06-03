Немецкий журналист Юлиан Репке отметил, что бои у пограничного города Шебекино в последние дни стали самой продолжительной и интенсивной вылазкой РДК и Легиона на территорию России, пишет 24 Канал.
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Как россияне впервые использовали танк против путинских сил
С обеих сторон применяется тяжелое вооружение, артиллерия, а также впервые – танки. Вооруженные силы России в ответ используют реактивные системы залпового огня и даже термобарическое оружие,
– заявил журналист.
Он добавил, что действительно от боевых действий страдают местные жители. Поэтому многие из них спешно эвакуировались. В этом контексте Русский добровольческий корпус объяснял, что они стали получать много обращений – россияне просят помочь их эвакуировать из Белгородской области. Поэтому, согласовав это с Украиной, бойцы предложили гуманитарный коридор в Украине мирным россиянам.
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Откуда у РДК и Легиона танки
- Впервые Русский добровольческий корпус и легион "Свобода России" зашли в Россию 22 мая 2023 года. Они заявили, что начали операцию в приграничных районах Белгородской области.
- Впоследствии бойцы заявили об "освобождение" нескольких населенных пунктов, уже 1 июня – "освободили" ориентировочно 42 квадратных километра на границе, "затрофеили" оружие и даже захватили пленных. В частности, говорится о БТР, стрелковом оружии, секретной документации.
- Таким образом, вполне вероятно, что танк у Русского добровольческого корпуса также затрофеен. Кроме этого, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк объяснял, что РДК и Легион берут оружие в военторгах. Подоляк сказал: "Путин сам это раньше говорил, мы подтверждаем его слова".