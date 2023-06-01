Об этом в интервью 24 Каналу рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк. По его словам, события в России последним временем указывают на ее абсолютную беззащитность. Этим и пользуются русские добровольцы.
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Где берут оружие РДК
Российский добровольческий корпус 1 июня сообщил, что начал "освобождение" Шебекино от путинского режима. В частности, было зафиксировано прилет по зданию вражеского МВД. В РДК заявили, что здание МВД обстреляли из "Градов", когда там собрались представители правоохранительных органов. Информацию об их собрании предоставили местные жители.
Где они берут оружие? В военторгах. Путин сам это раньше говорил, мы подтверждаем его слова,
– заявил Михаил Подоляк.
Он утверждает, что РДК и Легион "Свободы России" будут не только в Белгородской области, но и, по меньшей мере, Курской и Костромской.
"Я еще раз хочу подчеркнуть: если в РДК будет не 200 - 300 человек, а 3 - 5 тысяч, они маршем пройдут в центральные области России. Потому что Россия не защищена абсолютно", – уверил советник главы ОП.
Михаил Подоляк о возможностях РДК и беззащитной России: смотреть интервью
Россия бессильна перед новыми вызовами
Интересно, что сначала россияне визжали, что пойдут "захватывать" Варшаву или Берлин. Однако почему-то теперь на границе с Польшей, Литвой и Украиной сейчас появляются "зубы дракона".
И они могут ставить все там что угодно,
– сронизировал Подоляк.
Ведь, конечно, эти "невероятные" оборонные сооружения ни от чего Россию защитить не смогут.
Подоляк, в частности, отметил, что удары беспилотниками по Москве и рейды на территорию Белгородской области показывают три ключевые вещи:
- Нет никакой защиты внутреннего пространства России. Никто не контролирует внутреннее пространство и безопасности там не будет. Если граждане России поймут это, то они поймут и то, что двигаются к крайне опасному, смутному периоду своей истории. Потому что никто не будет их защищать.
- Нет никакой силовой вертикали, которая может противодействовать мотивированным вооруженным людям с альтернативной точкой зрения. Силовая вертикаль в России может разве что избивать беззащитных детей, выходящих на единичный пикет с плакатом "меры мер".
- Нет на внутреннем пространстве дополнительных ресурсов, потому что все сконцентрировано в Украине.
Последний пункт является самым важным. Ведь на украинцах лежит сложная задача, которую обязательно нужно выполнить. Историческая миссия Украины состоит в разрушении единственного ключевого мифа России – о мощи русской армии. Тогда мир сможет переформулировать свои основные базовые правила поведения.
"Увольнение" Шебекино: что известно
- Ночью 31 мая городской голова Шебекино заявил о взрывы на заводе "Премиксов №1". Из-за прилетов была повреждена линия электропередач, в результате чего в некоторых районах были проблемы со светом. Более того, накануне сообщали о якобы ракетных обстрелах города. Поэтому, как писали в местных телеграмм-каналах, разрушения испытала инфраструктура. 4 человека якобы пострадали.
- Уже утром 1 июня массово начали сообщать о танковых боях у российско-украинской границы. По предварительным данным, диверсанты атаковали МАПП "Шебекино". Им пытались противостоять пограничники вместе с бойцами минобороны России.
- Через ЧС оккупанты объявили о плане "Крепость". Это было решено во время собрания у здания МВД. Однако там правоохранителей ждал неприятный сюрприз. Местные сообщили бойцам РДК происходящее. Вскоре после этого в здание прилетело из "Градов".
- Впоследствии Российский добровольческий комплекс сообщил, что ведет бои уже в пригороде Шебекино. Продвижение РДК и Легиона "Свобода России" продолжается.