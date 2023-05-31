Такое заявление сделал заместитель командира добровольцев в интервью британскому изданию. По словам "Цезаря", легион уже получил тысячи заявок от россиян, желающих присоединиться к "Свободе России".

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Планируют штурмовать Москву

"Цезарь" заявил, что добровольцы будут совершать рейды в приграничных регионах до тех пор, пока не станут достаточно многочисленными для атак на Москву и штурму Кремля. По его словам, сейчас легион имеет достаточно вооружения, чтобы реализовывать задуманные операции.

У нас есть серьезные возможности. У нас есть минометы, бронемашины, ПЗРК "Стингер", переносные противотанковые системы и высокоэффективное разведывательное подразделение беспилотников,

– заявил он.

"Свобода России" в настоящее время насчитывает от 500 до 1000 бойцов. Их количество планируется увеличивать по мере того, как все больше россиян будут готовы восстать против кремлевского режима Владимира Путина. "Цезарь" подчеркнул, что добровольцы сначала будут получать "много территории России", которое в будущем "станет плацдармом для наступления на Москву". По плану добровольцев, тогда начнется "кремлевская кампания".

"Мы не банда преступников и не частная военная компания, как "Вагнер". Все бойцы являются гражданами России. Некоторые из них раньше служили в ВСУ", – подчеркнул в интервью "Цезарь".

Он подчеркнул, что основной целью легиона является защита Украины, деоккупация ее территорий и свержение режима Путина.

Рейд на Белгородщине – часть крупной кампании

"Цезарь" заявил, что рейд в Белгородской области также являлся частью плана. По его словам, эти события имели целью поддержать контрнаступление ВСУ, а также провести вербовочную кампанию. Командир легиона акцентировал, что такими действиями добровольцы стремятся побуждать россиян восстать против Путина.

Вместе с тем присоединиться к бойцам не так просто. Сначала россияне должны связаться с представителями легиона, пройти тщательную проверку и отборочный процесс. Только после этого добровольцев будут допускать к прохождению необходимой подготовки и вступлению в ряды "Свободы России".

По словам "Цезаря", в условиях полномасштабной войны россияне могут попасть в Украину из-за нейтральных границ. Именно так происходит вербовка новобранцев.

Все больше россиян понимают, что эта война преступна и ее надо остановить,

– заявил "Цезарь".

Российские партизаны получили важную информацию

Во время рейда в Белгородской области бойцы Российского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" получили важную информацию, которая ценна для украинской разведки. По словам представителя ГУР МО Андрея Юсова, часть секретных данных также получила весь мир.

Вместе с тем он подчеркнул, что главной задачей российских добровольцев является освобождение их государства от режима диктатора Путина. С этой целью они сегодня действуют не только в приграничных селах России, но и в Москве.

По оценкам Юсова, в скором будущем будет происходить распад и переформатирование России. Поскольку "российская империя" захватила многие исторические земли других народов, то они могут отделиться.