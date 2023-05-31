Таку заяву зробив заступник командира добровольців в інтерв'ю британському виданню. За словами "Цезаря", легіон вже отримав тисячі заявок від росіян, які хочуть приєднатися до "Свободи Росії".

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Планують штурмувати Москву

"Цезар" заявив, що добровольці будуть здійснювати рейди у прикордонних регіонах доти, доки не стануть достатньо численними для атак на Москву й штурму Кремля. За його словами, нині легіон має достатньо озброєння, аби втілювати задумані операції.

У нас є серйозні можливості. У нас є міномети, бронемашини, ПЗРК "Стінгер", переносні протитанкові системи та високоефективний розвідувальний підрозділ безпілотників,

– заявив він.

"Свобода Росії" нині налічує від 500 до 1000 бійців. Їх кількість планують збільшувати у міру того, як все більше росіян будуть готові повстати проти кремлівського режиму Владіміра Путіна. "Цезар" підкреслив, що добровольці спочатку отримуватимуть "шмат території Росі", який у майбутньому "стане плацдармом для наступу на Москву". За планом добровольців, саме тоді почнеться "кремлівська кампанія".

"Ми не банда злочинців і не приватна військова компанія, як "Вагнер". Всі бійці є громадянами Росії. Деякі з них раніше служили у ЗСУ", – акцентував в інтерв'ю "Цезар".

Заступник командира також підкреслив, що основною метою легіону є захист України, деокупація її територій та повалення режиму Путіна.

Рейд на Бєлгородщині – частина великої кампанії

"Цезар" заявив, що рейд у Бєлгородській області також було частиною плану. За його словами, ці події мали на меті підтримати контрнаступ ЗСУ, а також провести вербувальну кампанію. Представник легіону акцентував, що такими діями добровольці прагнуть спонукати росіян повстати проти Путіна.

Разом з тим, доєднатися до бійців не так просто. Спочатку росіяни мають зв'язатися з представниками легіону, пройти ретельну перевірку та процес відбору. Лише після цього добровольців будуть допускати до проходження необхідної підготовки та вступу до лав "Свободи Росії".

За словами "Цезаря", в умовах повномасштабної війни росіяни можуть потрапити в Україну через нейтральні кордони. Саме так відбувається вербування новобранців.

Все більше росіян розуміють, що ця війна є злочинною і її треба зупинити,

– заявив "Цезар".

Російські партизани отримали важливу інформацію

Під час рейду в Бєлгородській області бійці Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" отримали важливу інформацію, яка є цінною для української розвідки. За словами представника ГУР МО Андрія Юсова, частину секретних даних також отримав увесь світ.

Разом з тим, він підкреслив, що головним завданням російських добровольців є звільнення їхньої держави від режиму диктатора Путіна. Задля цього вони сьогодні діють не лише у прикордонних селах Росії, а й у Москві.

За оцінками Юсова, у недалекому майбутньому відбуватиметься розпад та переформатування Росії. Оскільки "російська імперія" захопила багато історичних земель інших народів, то вони можуть відокремитися.