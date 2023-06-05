Про це 24 Каналу розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ, військовий експерт Олексій Гетьман. За його словами, хоч РДК та "Легіон Свобода Росії" нечисленні, вони можуть утримувати певні території в Росії.

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Росіяни будуть змушені забрати частину військ з окупованих територій

Ситуація в Бєлгородській області щодня стає все напруженішою. Нещодавно ватажок ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин запропонував місцевим виїжджати, адже бойові дії можуть затягнутись на роки.

Гетьман вважає, що події на Бєлгородщині з часом можуть поширитися на Курську, Ростовську область тощо. Навіть російські воєнкори вже називають Бєлгород окремим напрямком бойових дій.

"Ці події точно йдуть на користь Збройним Силам України та суттєво шкодять Росії. Вона не має резерву, який могла б залучити, щоб зупинити просування РДК та ЛСР. Ймовірно, росіяни знімуть частину військ з окупованих територій, щоб захистити цю ділянку кордону", – вважає український ветеран.

Олексій Гетьман про рейд РДК і ЛСР на Бєлгородщині: дивитись відео

Нечисленні, але звільнити частину Росії можуть

Гетьман вважає, що російські добровольці можуть закріпитись на певній території, хоча її площа не буде суттєвою. За різними оцінками участь в рейді приймає до 1000 бійців. Вони мають можливості збільшити свою чисельність, рекрутуючи росіян, які також хочуть скинути путінський режим.

Водночас їхня мала чисельність зараз надає їм ряд переваг: мобільність та маневровість, щоб вводити в оману росіян та завдавати ударів в неочікуваних місцях,

– додав майор запасу ЗСУ.

Що відомо про події у Бєлгородській області