Цю ситуацію в ефірі телемарафону прокоментував представник ГУР Андрій Юсов. Він зауважив, що на Бєлгородщині продовжуються активні бойові дії і внутрішні масові заворушення.

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Які сили воюють проти повстанців

Юсов зазначив, що в регіоні тривають інтенсивні бої. Наразі конкретно коментувати ситуацію важко, але декілька населених пунктів окупаційна влада залишила без контролю, намагаючись утримати їх лише вогнем.

Представник розвідки пояснив, що путінські посіпаки, воюючи проти РДК та легіону "Свобода Росії", завдають ударів з артилерії та РСЗВ по об'єктах власної цивільної інфраструктури і місцевих мешканцях.

Крім того, Юсов назвав сили, які Росія кинула у бій проти повстанців. За його словами, це ФСБ, Росгвардія, вся структура МВС і також регулярні війська. Щодо останніх, то мовиться про армійську авіацію та артилерію.

Разом з тим, у населених пунктах Бєлгородщини є тероборона.

Тероборона є, там є організовані групи населення, але швидше РДК і легіон "Свобода Росії" є цією самою місцевою самообороною, яка захищає власну територію та співітчизників від внутрішньої окупації режиму Путіна,

– підкреслив Юсов.

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