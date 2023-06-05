Российский 53-летний полковник был убит в населенном пункте Новая Таволжанка в Белгородской области. В сети также был опубликован его военный билет.

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Что известно об убитом полковнике

Ранее Стэсев занимал должность командира 104-го десантно-штурмового полка воздушно-десантных войск России.



Военный билет Андрея Стэсева / Фото ГУР МО

В билете указано, что Стэсев служил в войсковой части №07264. Она расположена в Псковской области, где служит 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия. Стоит отметить, что российские захватчики из этой части участвовали в оккупации Бучи. Именно бойцы из этой бригады совершали военные преступления в Киевской области.

РДК и легион "Свобода России" взяли на себя ответственность

После того как ГУР МО опубликовало информацию об убийстве Стэсева бойцы Русского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" взяли на себя ответственность за ликвидацию российского полковника.

В ходе совместной операции сил РДК и ЛСР на территории Белгородской области был ликвидирован военнослужащий ВС РФ гвардии полковника Стэсев Андрей Васильевич,

– заявили в РДК.

Детали операции российских добровольцев на территории Новой Таволжанки, естественно, пока неизвестны.

В Белгородской области продолжаются интенсивные бои

Русский добровольческий корпус и легион "Свобода России" "освободили" около 10 километров квадратных территории Белгородской области. По информации ГУР МО, продолжаются интенсивные бои в регионе. В основном, ситуация для путинской власти в Белгородской области сложная, ведь они потеряли контроль над некоторыми населенными пунктами.

Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что против российских добровольцев сражаются ФСБ, Росгвардия, вся структура МВД и также регулярные войска. Что касается последних, то речь идет об армейской авиации и артиллерии.

"Тероборона есть, там есть организованные группы населения, но, скорее, РДК и легион "Свобода России" – это и есть местная самооборона, которая защищает собственную территорию и соотечественников от внутренней оккупации режима Путина", – заявил Юсов.