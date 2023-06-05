Кроме того, российские добровольцы отметили, что населенный пункт покинули все представители российских властей. Более того, они даже не подумали об эвакуации своего населения.

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РДК контролирует Новую Таволжанку в Белгородской области

Российские добровольцы выложили несколько видео, на которых заявляют, что их бойцы продолжают контролировать деревню Новая Таволжанка в Белгородской области. Таким образом они опровергли заявления оккупантов о возвращении населённого пункта обратно в путинскую Россию.

РДК контролируют Новую Таволжанку: смотрите видео

Кроме этого, РДК также выложили другое видео, где заметили, что этот поселок не интересует ни региональные, ни федеральные власти. Поэтому на месте действуют именно они.

Единственную власть в заброшенном поселке городского типа составляют силы РДК,

– заявили добровольцы

Российские добровольцы продолжают "увольнять" Россию: смотрите видео

В заключение они отметили, что судьба России не волнует Кремль "за пределами Москвы". К тому же у местных властей давно уже нет никакого контроля над ситуацией в населенном пункте.

Оккупанты отреагировали на заявления РДК

Российские пропагандисты, как всегда, опровергают информацию об "освобождении" Новой Таволжанки Русским добровольческим корпусом. По их словам, они якобы смогли определить геолокацию места съемки видео и обнаружили, что РДК находятся в окрестностях поселка.



Пропагандисты якобы вычислили геолокацию РДК / Фото из российских телеграм-каналов

Они также добавили, что на этой улице "диверсанты" были и раньше, но смогли продвинуться на 350 метров дальше. Пропагандисты также утверждают, что не знают, когда снимали это видео.

Кроме этого, оккупанты якобы опровергают заявления РДК, что местное население не эвакуировали. Они опубликовали видео, где предлагали пожилой жительнице Новой Таволжанки уехать из населенного пункта, несмотря на это она совершенно не хотела этого делать.

Пропагандисты "уговаривают" женщину уехать из Новой Таволжанки: смотрите видео

Женщина утверждает, что она не хочет покидать дом, полученный ее мужом. К тому же она не хочет "бегать по углам", отыскивая жилье для себя. Однако, в конце концов, все же согласилась уехать после того, как населенный пункт якобы обстреляли.