Крім цього, російські добровольці зазначили, що населений пункт покинули всі представники російської влади. Ба більше, окупанти навіть не подумали про евакуацію свого населення.

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РДК контролює Нову Таволжанку на Бєлгородщині

Російські добровольці виклали кілька відео, на яких заявляють, що їхні бійці продовжують контролювати село Нова Таволжанка у Бєлгородській області. Таким чином вони спростували заяви окупантів, щодо "повернення" населеного пункту назад у путінську Росію.

РДК контролюють Нову Таволжанку: дивіться відео

Крім цього, РДК також виклали інше відео, де зауважили, що це селище не цікавить ні регіональну, ні федеральну владу. Тому на місці діють саме вони.

Єдину владу в покинутому селищі міського типу становлять сили РДК,

– заявили добровольці

Російські добровольці продовжують "звільняти" Росію: дивіться відео

Наостанок вони зазначили, що доля Росії не хвилює Кремль "за межами Москви". До того ж місцева влада давно вже не має ніякого контролю над ситуацією у населеному пункті.

Окупанти відреагували на заяви РДК

Російські пропагандисти, як завжди, спростовують інформацію про "звільнення" Нової Таволжанки Російським добровольчим корпусом. За їхніми словами, вони нібито змогли визначити геолокацію місця знімання відео і виявили, що РДК перебувають на околицях селища.



Пропагандисти буцімто вирахували геолокацію РДК / Фото з російських телеграм-каналів

Вони також додали, що на цій вулиці "диверсанти" були й раніше, але змогли просунутися на 350 метрів далі. Пропагандисти також стверджують, що не знають дати, коли знімали це відео.

Крім цього, окупанти буцімто спростовують заяви РДК щодо того, що місцеве населення не евакуювали. Вони опублікували відео, де пропонували літній жительці Нової Таволжанки поїхати з населеного пункту, попри це вона абсолютно не хотіла цього робити.

Пропагандисти "вмовляють" жінку поїхати з Нової Таволжанки: дивіться відео

Жінка стверджує, що вона не хоче покидати дім, який отримав її чоловік. До того ж вона не хоче "бігати по кутках", шукаючи житло для себе. Однак врешті-решт все ж погодила поїхати після того, як населений пункт нібито обстріляли.