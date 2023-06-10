Таку думку 24 Каналу озвучив ексспівробітник СБУ Іван Ступак. За його словами, також Росія вербує людей та відправляє їх вступати у ряди РДК та легіону "Свобода Росії", щоб вони "зливали" інформацію.
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Просування вглиб Росії поки неможливе
Ступак зазначив, що російських добровольців лише сотні, а не тисячі. Якби їх було більше, то їхнє просування вглиб країни-агресорки могло б відбутись. Він стверджує, що Росія заважає охочим приєднатись до РДК: облаштовує блокпости, загороджувальні загони.
Чому про просування поки не мовиться? До прикладу, заходить тисяча представників РДК на територію Росії, захоплюють перший населений пункт. Треба ж залишити когось замість себе, щоб рухатись. Умовно залишаємо 100 людей. Рухаємось далі. Захопили Шебекіно, там також 100 людей залишили,
– пояснив він.
Колишній співробітник СБУ підкреслив, що РДК та легіону "Свобода Росії" не вистачає добровольців. У них також є загиблі та поранені, кількість бійців зменшується.
Ступак про рейди РДК та легіону "Свобода Росії": дивіться відео
Росія вербує людей та відправляє у РДК
Як розповів Іван Ступак, серед добровольців працює російська агентура. Саме тому Україні варто бути дуже обережною та уважною.
Росіяни вербують людей та відправляють їх у таких спосіб на територію України, щоб вони вступили до цих батальйонів та "зливали" інформацію про плани та поточну ситуацію,
– додав ексспівробітник СБУ.
Ситуація на Бєлгородщині: останні новини
- Щоб стримати дії РДК та легіону "Свобода Росії", військове керівництво Росії почало перекидати у Бєлгородську область достроково випущених курсантів військових закладів та строковиків. Курсантам заявляють, що їх буцімто відправляють на "стажування".
- Українська розвідка перехопила телефонну розмову росіян. Країна-агресорка прагне знищити артилерією місто Шебекіно у Бєлгородській області та зробити у такий спосіб пастку для РДК та легіону "Свобода Росії".
- Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков визнав, що місцева влада втратила контроль над селищем Нова Таволжанка Шебекінського району.