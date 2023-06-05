Російські ЗМІ поширили запис ефіру, який проводив Гладков у соцмережах, щоб відповісти на запитання місцевих мешканців, інформує 24 Канал. Попередньо РДК опублікували відео з Нової Таволжанки заявивши, що вони "тут єдина влада".

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І ось, губернатору таки довелось щось відповісти людям.

Сьогодні ми поки що туди увійти не можемо, знаючи, що близько 100 осіб знаходилося за доповіддю глави округу, але обстріли останніх двох днів нам не дозволяють уточнити інформацію. Сподіваюся, щойно ситуація зміниться, ми зможемо повернутися до того, щоб переконати людей залишити населений пункт,

– заявив Гладков.

Російська влада не може потрапити до Нової Таволжанки

Він не уточнив, через що влада "не може" увійти на територію села. Заява Гладкова буквально пряма заява про втрату контролю над областю.

Цікаво, що російські пропагандисти в день намагались спростувати інформацію про "звільнення" Нової Таволжанки Російським добровольчим корпусом. Там навіть щось фотошопили, аби показати нібито геодані РДК лише на околицях селища. Упс, як бачимо – Гладков вирішив не підігрувати пропагандистам і так не осоромлювати себе.

Важливо! Нова Таволжанка – не якесь глухе покинуте село, а населений пункт з кількістю населення близько 5 тисяч людей. У Добровольчому корпусі зазначили, що Путін вважає за Росію лише Москву, а ось росіян за межами МКАД (Московська кільцева дорога) – для Кремля не існує. Тож, мовляв, про жителів Нової Таволжанки потурбуються добровольці. Тим більше, що іншої влади у цьому регіоні немає.

Де розташована Нова Таволжанка на карті:

У РДК висміяли Гладкова

Російський добровольчий корпус уже відреагував на "зізнання" Гладкова. Дивуються, що той не може назвати причини, чому ж представники влади власне не можуть зайти у місто.

Визнати прямо, що селище під контролем добровольців, Гладкову страшно. Як і сказати, хто веде обстріл, адже російська армія добряче гатить по мирних будинках місцевих жителів у спробах прогнати РДК.

Раніше стало відомо, що у Новій Таволжанці вночі проти 5 червня вбили старшого оперативного угруповання Бєлгород полковника Андрія Стесєва.