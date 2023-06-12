Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления со ссылкой на украинское подполье.
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Россияне планируют использовать береговые ракетные комплексы для обстрела украинских городов,
– пишут в ЦНС.
По данным подполья, в Брянскую область передислоцирован дивизион ракетного комплекса Бал, находящийся в составе 11-й отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады береговых войск Черноморского флота с местом дислокации в населенном пункте Уташ, Краснодарского края.
Из-за нехватки ракет "Бал" сравнили с БРК "Бастион"
"Дивизион предназначен для поражения кораблей. Однако за неимением соответствующих ракет "Бал" сравнили по дальности и возможности стрельбы по сухопутным целям из БРК Бастион, использующего сверхзвуковую ракету Оникс",
– говорится в сообщении.
По их данным, на вооружении комплекса стоят ракеты Х-35/35У, которым после модернизации 2021 увеличили дальность с 260 до 500 километров.