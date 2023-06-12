Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву з посиланням на українське підпілля.

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Росіяни планують використовувати берегові ракетні комплекси для обстрілу українських міст,

— пишуть у ЦНС.

За даними підпілля, у Брянську область передислоковано дивізіон ракетного комплексу Бал, який перебуває у складі 11-ї окремої берегової ракетно-артилерійської бригади берегових військ Чорноморського флоту із місцем дислокації в населеному пункті Уташ, Краснодарського краю.

Через брак ракет, "Бал" зрівняли з БРК "Бастіон"

"Дивізіон призначений для ураження кораблів. Проте через брак відповідних ракет "Бал" зрівняли за дальністю та можливістю стрільби по сухопутних цілях з БРК Бастіон, що використовує надзвукову ракету Онікс",

– йдеться у повідомленні.

За їхніми даними, на озброєнні комплексу стоять ракети Х-35/35У, яким після модернізації 2021 року збільшили дальність із 260 до 500 кілометрів.