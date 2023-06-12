Наразі Китаєв, відомий за позивним "Китаєць", є виконувачем обов'язків командира 5-го Штурмового загону. А відомість отримав після зливу "Центру досьє" матеріалів зі Служби безпеки Євгена Пригожина.

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Джерела видання повідомили, що саме Китаєв і його підлеглі причетні до факту відрізання голови військовослужбовцю ЗСУ.



Китаєв причетний до страти українського військового / Фото з російських телеграм-каналів

Кремль хотів приховати факт нагородження

Факт нагородження Китаєва званням "герой Росії" ретельно приховувався Кремлем.



Злиті дані внутрішнього розслідування / Фото з російських телеграм-каналів

Та 11 червня після скандалу Пригожина і його спільників, які злякалися втрати контролю над тисячами бойовиків "ПВК Вагнер" і, відповідно, влади, "піар-група" Пригожина виклали низку текстів з дискредитацією збройних сил Росії і для додання значущості цим накатам на Шойгу розкрили факт нагородження головоріза Китаєва званням "герой Росії".

Довідка. 11 квітня мережу сколихнуло жорстоке відео страти українського військовополоненого окупантами. Перед цим вони його катували, а потім живому відрізали голову. СБУ розпочала досудове розслідування цього воєнного злочину за статтею про порушення законів та звичаї ведення війни.