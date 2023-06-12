Китаев, известный по позывному "Китаец", является исполняющим обязанности командира 5 Штурмового отряда. А известность получил после слива "Центру досье" материалов из Службы безопасности Евгения Пригожина.

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Источники издания сообщили, что именно Китаев и его подчиненные причастны к факту отрезания головы военнослужащего ВСУ.



Китаев причастен к казни украинского военного / Фото из российских телеграм-каналов

Кремль хотел скрыть факт награждения

Факт награждения Китаева званием "герой России" тщательно скрывался Кремлем.



Слитые данные внутреннего расследования / Фото из российских телеграм-каналов

Но 11 июня после скандала Пригожина и его сообщников, испугавшихся потери контроля над тысячами боевиков "ЧВК Вагнер" и, соответственно, власти, "пиар-группа" Пригожина выложили ряд текстов с дискредитацией вооруженных сил России и для придания значимости этим накатам на Шойгу раскрыли факт награждения головореза Китаева званием "герой России".

Справка. 11 апреля сеть всколыхнуло жестокое видео казни украинского военнопленного оккупантами. Перед этим они его пытали, а затем живому отрезали голову. СБУ начала досудебное расследование этого военного преступления по статье о нарушении законов и обычаях ведения войны.