Китаев, известный по позывному "Китаец", является исполняющим обязанности командира 5 Штурмового отряда. А известность получил после слива "Центру досье" материалов из Службы безопасности Евгения Пригожина.
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Источники издания сообщили, что именно Китаев и его подчиненные причастны к факту отрезания головы военнослужащего ВСУ.
Китаев причастен к казни украинского военного / Фото из российских телеграм-каналов
Кремль хотел скрыть факт награждения
Факт награждения Китаева званием "герой России" тщательно скрывался Кремлем.
Слитые данные внутреннего расследования / Фото из российских телеграм-каналов
Но 11 июня после скандала Пригожина и его сообщников, испугавшихся потери контроля над тысячами боевиков "ЧВК Вагнер" и, соответственно, власти, "пиар-группа" Пригожина выложили ряд текстов с дискредитацией вооруженных сил России и для придания значимости этим накатам на Шойгу раскрыли факт награждения головореза Китаева званием "герой России".