Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, большинство российских ракет производятся в городе Дубна, в 120 километрах от Москвы.
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Утилизируют старые ракеты и строят новые
Свитан выразил надежду, что украинские Вооруженные Силы смогут дотянуться до Дубненского машиностроительного завода. По крайней мере об этом свидетельствуют последние несколько попыток запуска беспилотников в этом направлении.
"Россияне нашли способ нарастить производство ракет. По меньшей мере, вдвое. Речь идет о ракетах Х-101, "Калибры", Х-555. Параллельно они утилизируют и перегружают нашу систему ПВО старыми запасами советских ракет", – отметил военный эксперт.
Роман Свитан об увеличении количества ракетных обстрелов: смотреть видео
Он добавил, что россияне используют советские ракеты Х-55 и ракеты для систем ПВО С-300, чтобы истощить украинскую систему ПВО и заставить использовать дорогостоящие противоракеты. Эти ракеты фактически сняты с вооружения и неточны, но причиняют определенный ущерб.
Что известно о последних ракетных обстрелах
- Военный эксперт и аналитик Петр Черник заявил, что россияне могут производить ежемесячно от 40 до 60 ракет Х-101 и 3М14 "Калибр" дальнего радиуса действия (от 2,5 до 5 тысяч километров).
- 9 июня во время очередного массированного ракетного удара по Украине российская армия применила ракету Х-55, которая может нести ядерный заряд. Ее использовали как фальш-цель для нашей ПВО.
- Также Россия активно использует иранские дроны-камикадзе "Шахеды", которые вызывают хлопоты для украинских сил ПВО.