Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, Х-55 – это советская ракета, а ее российская модернизация называется Х-555.

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Это уже второе применение такой ракеты

Если говорить о советской разработке, то это уже второе применение такой ракеты. Первое было в январе этого года с имитацией ядерной боевой части. При обстреле 9 июня применялась ракета с фугасной боевой частью, весом более 400 килограммов.

Этот факт может свидетельствовать, что ракеты Х-555 заканчиваются и, чтобы продолжать обстрелы, россияне будут использовать советские запасы Х-55.

– считает Жданов.

Олег Жданов об использовании Россией советских ракет: смотреть видео

Любая российская ракета может нести ядерный боезаряд.

Военный эксперт добавил, что любая ракета в стадии разработки проектируется с возможностью размещения ядерного заряда. Осколочно-фугасный заряд лишь второстепенен для вооружения ракет.

"Есть риск, что любая ракета может нести ядерный заряд. Для этого и существуют спецслужбы и разведки, чтобы отслеживать перемещение ядерных зарядов и не допустить их внезапного применения", – отметил Жданов.

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