Ракета Х-55, по всей видимости, попала в Польшу через Восточную границу, ее выпустили из российского самолета. BBC пишет, что ракета могла пролететь по Польше около 300 – 500 км.
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Таких ракет у Варшавы на вооружении нет, поэтому версию, что ракету могли бы выпустить из польского полигона, например, во время учений или испытаний систем ПВО, – исключают.
Если это действительно российская ракета, возникает вопрос – как ей удалось незаметно пролететь такое расстояние.
Место находки расположено примерно в более чем 500 километрах от границы Украины, более 400 километров от границы с Беларусью и в 300 километрах – от Калининградской области России,
– говорится в статье.
Ракета могла пролететь две трети Польши
В издании отмечают, что возникает немало вопросов, почему ракету не сбила ПВО, если она "пролетела две трети Польши".
Если информацию о том, что ракета российская – окончательно подтвердят, то, вероятно, ее выпустили с российского самолета с территории Беларуси.
Коротко о том, что произошло
- 27 апреля недалеко от города Быдгощ, который на севере Польши в лесополосе обнаружили элементы военного объекта неизвестного происхождения.
- Сначала польские военные считали, что это дрон, однако потом пришли к выводу, что это могут быть элементы ракеты. На них есть надписи на русском языке.