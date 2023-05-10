Ракета Х-55, по всей видимости, попала в Польшу через Восточную границу, ее выпустили из российского самолета. BBC пишет, что ракета могла пролететь по Польше около 300 – 500 км.

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Таких ракет у Варшавы на вооружении нет, поэтому версию, что ракету могли бы выпустить из польского полигона, например, во время учений или испытаний систем ПВО, – исключают.

Если это действительно российская ракета, возникает вопрос – как ей удалось незаметно пролететь такое расстояние.

Место находки расположено примерно в более чем 500 километрах от границы Украины, более 400 километров от границы с Беларусью и в 300 километрах – от Калининградской области России,

– говорится в статье.

Ракета могла пролететь две трети Польши

В издании отмечают, что возникает немало вопросов, почему ракету не сбила ПВО, если она "пролетела две трети Польши".

Если информацию о том, что ракета российская – окончательно подтвердят, то, вероятно, ее выпустили с российского самолета с территории Беларуси.

Коротко о том, что произошло