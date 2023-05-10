Ракета Х-55, очевидно, потрапила в Польщу через Східний кордон, її випустили з російського літака. BBC пише, що ракета могла пролетіти Польщею близько 300–500 кілометрів.

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Таких ракет Варшава на озброєнні не має, тому версію, що ракету могли б випустити з польського полігону, наприклад, під час навчань або випробувань систем ППО, – виключають.

Якщо це справді російська ракета, виникає питання – як їй вдалося непомітно пролетіти таку відстань.

Місце знахідки розташоване приблизно за понад 500 кілометрів від кордону України, за понад 400 кілометрів від кордону з Білоруссю і за 300 кілометрів – від Калінінградської області Росії,

– йдеться у статті.

Ракета могла пролетіти дві третини Польщі

У виданні зазначають, що виникає чимало запитань щодо того, чому ракету не збила ППО, якщо вона "пролетіла дві третини Польщі".

Якщо інформацію щодо того, що ракета російська – підтвердять остаточно, то, імовірно, її випустили з російського літака з території Білорусі.

Коротко про те, що сталось